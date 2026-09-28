Congo-Kinshasa: Vive tension après suspension de l'inhumation d'un militant de la C64 au pays

L'inhumation de Manassé Lomboto, militant de l'opposition, membre de l'ADD Congo et de la plateforme C64, a été suspendue ; suscitant une vive tension samedi 26 septembre à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. La justice a ordonné le report des obsèques de ce militant de l'opposition dans le cadre d'une enquête en cours. Cette décision a suscité colère et incompréhension parmi les militants et la famille venus lui rendre un dernier hommage.

"Nous sommes venus pour prendre la dépouille de Manassé et l'amener à sa dernière demeure (...) Mais, nous venons de recevoir une lettre nous disant que nous ne pouvons pas récupérer le corps de Manassé", a déclaré Prince Epenge, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon lui, les autorités ont déployé des policiers qui ont bloqué la morgue. "L'entrée est bloquée et si tu te présentes comme membre de Lamuka, C64 ou ADDCongo, on te chasse. C'est du jamais vu ! Ce sont des pratiques des régimes passés que nous avons combattus qu'ils sont en train de reproduire" a poursuivi l'opposant.

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Selon lui, le procureur, qui a envoyé la réquisition pour bloquer la dépouille de Manassé, "n'a contacté personne : ni nous, ni la famille biologique. C'est seulement aujourd'hui que subitement, il surgit pour dire qu'il bloque le corps de Manassé".

Tous nos efforts pour obtenir la réaction de la police n'ont pas abouti.

A l'issue de la marche organisée le 15 septembre, la plateforme de l'opposition C64 avait accusé la Force du progrès, un mouvement proche de l'UDPS, d'avoir attaqué ses militants à Kinshasa et provoqué la mort de Manassé Lomboto. Ces accusations ont été rejetées par l'UDPS.

De son côté, le ministre de la Justice avait annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'établir les responsabilités éventuelles dans les troubles ayant émaillés cette manifestation.