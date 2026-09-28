Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi charge le Gouvernement de mettre en place un identifiant unique pour toutes les entreprises

La RDC veut simplifier davantage les démarches administratives des entreprises. Lors du 99e Conseil des ministres, de vendredi 25 septembre 2026, le Président de la République a chargé le Gouvernement de mettre en place un identifiant unique pour les entreprises opérant dans le pays.

Cette réforme s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer le climat des affaires, à encourager l'entrepreneuriat et à moderniser l'administration publique.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres lu vendredi 25 septembre à la télévision nationale (RTNC) par le Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, cet identifiant unique devra faciliter les procédures d'identification et de formalisation des entreprises :

"La pleine efficacité de cette orientation commande de simplifier l'environnement administratif des entreprises, notamment par la mise en place d'un identifiant unique, reconnu par l'ensemble des administrations et services publics".

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Cet outil est destiné à réduire les formalités répétitives, fluidifier les échanges de données, améliorer la traçabilité et la fiabilité des informations. Par conséquent, il va favoriser la formalisation de l'économie, la lutte contre la fraude et une meilleure mobilisation de recettes publiques.

Selon le Gouvernement, cette réforme ne devrait cependant pas se limiter à une simple interconnexion technique des bases des données existantes :

"Elle doit s'accompagner d'une évolution et les cas échéants, d'une harmonisation des textes légaux et réglementaires, régissant les différentes administrations et services concernés, afin de supprimer les exigences devenues redondantes ou obsolètes et d'adapter notre dispositif normatif aux exigences actuelles de l'environnement des affaires, de la transformation numérique et de la simplification administrative".