Tunisie: Fiscalité - Demain, dernier délai pour les déclarations des personnes morales

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Direction générale des impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, rappelle les personnes morales, que demain lundi 28 septembre 2026, est le dernier délai légal pour le dépôt des déclarations fiscales obligatoires et la déclaration du deuxième acompte provisionnel.

La DGI précise, dans un communiqué, que cette échéance comprend le dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle pour les personnes morales non soumises à la déclaration et au paiement à distance, ainsi que le dernier délai pour le dépôt de la déclaration du deuxième acompte provisionnel propre aux personnes morales.

La date du 28 septembre 2026 est le délai légal ultime pour le dépôt des déclarations et non le seul jour pour accomplir cette formalité, les redevables ayant la possibilité de déposer lesdites déclarations durant les jours précédant cette date.

La DGI appelle à accélérer l'accomplissement des déclarations et à éviter d'attendre le dernier jour, afin de garantir le déroulement des opérations dans les meilleures conditions.

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