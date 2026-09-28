Tunisie: Location-accession - Deux nouveaux projets annoncés à Sousse pour 2027

Deux nouveaux projets de location-accession sont programmés dans le gouvernorat de Sousse pour 2027, dans le cadre du programme présidentiel visant à faciliter l'accès au logement pour les ménages à revenus faibles et moyens.

Les détails de ces projets ont été présentés par la présidente-directrice générale de la Société nationale immobilière de Tunisie pour le Centre, lors d'une séance de travail tenue samedi au siège du gouvernorat de Sousse. La réunion a notamment porté sur le suivi des projets résidentiels de la société, la promotion du logement décent et la mise en oeuvre du programme présidentiel de location-accession.

Le premier projet concerne le quartier olympique, dans la délégation de Sousse Jawhara. Il sera réalisé sur un terrain à vocation résidentielle appartenant à la société. L'appel d'offres, selon la formule "clé en main", devrait être lancé au cours du premier trimestre 2027.

Le deuxième projet sera réalisé dans la délégation d'Enfidha, sur un terrain domanial à vocation résidentielle. Le lancement de l'appel d'offres selon la formule « clé en main » est prévu au cours du troisième trimestre 2027.

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Des projets déjà engagés en 2026

Par ailleurs, le programme de location-accession au titre de l'année 2026 est déjà en cours de réalisation dans la région.

Le coup d'envoi du projet de construction de 14 logements collectifs au quartier Hached, à Sousse Jawhara, a été donné le 5 août 2026. Un autre projet, situé à Sidi Abdelhamid, prévoit la réalisation de 30 logements et se trouve actuellement au stade de l'évaluation des offres.

Lors de cette séance de travail, le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, a souligné la nécessité de soutenir la mise en oeuvre du programme présidentiel de location-accession, dans le cadre du renforcement du rôle social de l'État et de l'accès des personnes à revenus faibles et moyens à un logement décent.

Il a également appelé à renforcer la coordination entre les différentes structures concernées et à oeuvrer à la résolution des difficultés susceptibles d'entraver la réalisation des projets de location-accession dans la région.

L'objectif est notamment de répondre aux demandes des citoyens à revenus faibles et moyens et de faciliter leur accès à un logement répondant à leurs besoins.