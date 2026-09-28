Tunisie: Transplantation rénale - Une première en au pays avec la technologie LifePort

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes (CNPTO) a réalisé une première en Tunisie avec l'utilisation de la technologie « LifePort » pour la conservation et la protection de reins destinés à la transplantation. Cette technique a été mise en oeuvre par une équipe médicale tunisienne à l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis.

La technologie LifePort repose sur la perfusion hypothermique automatisée, une méthode permettant d'assurer une conservation dynamique de l'organe tout en surveillant avec précision son état durant la période comprise entre le prélèvement du rein et sa transplantation chez le patient.

Selon le CNPTO, cette technique avancée contribue à améliorer les conditions de conservation des reins destinés à la greffe et à prolonger leur durée de préservation dans des conditions optimales. Elle pourrait ainsi contribuer à améliorer les conditions de réalisation des interventions de transplantation.

Cette avancée technologique ouvre, selon le Centre, de nouvelles perspectives pour le développement de la transplantation d'organes en Tunisie, tout en offrant davantage de possibilités aux patients inscrits sur les listes d'attente pour bénéficier d'une greffe.

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Le CNPTO a, à cette occasion, salué les efforts des équipes médicales et paramédicales ainsi que de l'ensemble des intervenants dans les différentes étapes de la chaîne du don et de la transplantation d'organes.

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