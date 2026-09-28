Tunisie: À l'ONU, Nafti et son homologue mauritanien discutent des perspectives de la coopération bilatérale

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, samedi, à New York, son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug, en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU.

Selon un communiqué du département, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d'élever les relations fraternelles bilatérales à de nouveaux niveaux, soulignant l'importance des prochaines échéances bilatérales et la nécessité de « trouver des solutions aux questions encore en suspens » dans plusieurs domaines de coopération afin de booster davantage les relations tuniso-mauritaniennes.

Les deux responsables ont à ce propos mis en avant les perspectives prometteuses dans les secteurs des technologies, des télécommunications et du transport, estimant que ces secteurs peuvent ouvrir de nouveaux horizons de partenariat sur la base des intérêts communs et des avantages mutuels.

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