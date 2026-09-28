Tunisie: À l'ONU, Guterres qualifie le pays de « voix de la sagesse en Méditerranée »

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu, samedi, à New York, avec le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale.

Cité dans un communiqué, Nafti a transmis au Secrétaire général de l'ONU les salutations du président de la République et l'estime de la Tunisie pour ses positions audacieuses en défense des causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne.

Il a salué le fait que Guterres ait rendu hommage, lors de l'ouverture de la session, aux avancées tunisiennes dans les technologies de communication et l'intelligence artificielle.

Le ministre a en outre réaffirmé le soutien constant de la Tunisie au multilatéralisme et au rôle central de l'ONU dans le maintien de la paix, la promotion de la justice et de la légitimité internationale, rappelant la contribution tunisienne aux opérations de maintien de la paix depuis l'indépendance.

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Il a à cet égard formulé l'espoir que le prochain Secrétaire général consolide cette démarche et garantisse le respect par tous des engagements internationaux.

De son côté, Guterres a chargé le chef de la diplomatie tunisienne de transmettre l'expression de son estime et considération au président de la République, saluant la conduite avisée de la Tunisie face aux crises régionales.

Il a qualifié la Tunisie de « voix de la sagesse en Méditerranée », grâce à sa démocratie sage et sa diplomatie équilibrée qui lui a permis de se préserver de toute crise dans son environnement régional, faisant part de sa satisfaction face au niveau de coopération distinguée entre la Tunisie et l'ONU et ses agences spécialisées.

Le Secrétaire Général de l'ONU a à ce propos réitéré son appréciation pour le soutien de la Tunisie aux efforts onusiens, notamment, pour la stabilité en Libye, réaffirmant la pleine et entière disposition de l'Organisation à poursuivre sa coordination étroite avec la Tunisie et à interagir positivement avec toute difficulté rencontrée par notre pays.