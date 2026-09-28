Tunisie: E-commerce - Un soutien de 600.000 euros pour les femmes entrepreneures du pays

Deux projets destinés à soutenir les femmes entrepreneures et à renforcer leur participation au commerce numérique en Tunisie ont obtenu des financements de l'Union pour la Méditerranée (UpM), dans le cadre d'un programme visant à favoriser la transformation numérique et l'accès aux marchés en ligne.

Le projet « We Train », qui bénéficie d'une subvention de 299.233 euros sur 12 mois, vise à renforcer les compétences numériques, techniques et managériales des femmes entrepreneures ainsi que des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des femmes en Tunisie et dans quatre autres pays méditerranéens.

Le projet entend également promouvoir le recours au commerce électronique pour développer les activités des bénéficiaires et mettre en place un réseau méditerranéen destiné à favoriser la coopération, l'échange d'expériences et le mentorat entre entreprises dirigées par des femmes.

Le second projet, baptisé « E-Fair », a obtenu une subvention de 300.000 euros pour une durée de 15 mois.

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Il vise à renforcer les capacités numériques des MPME dirigées par des femmes, des coopératives et des entreprises de l'économie sociale et solidaire en Tunisie, en Algérie, en Egypte, au Liban et en Palestine, afin de faciliter leur accès au commerce électronique et à de nouveaux marchés.

Le projet prévoit également de renforcer les capacités des organismes d'appui aux entreprises et des acteurs de la société civile, ainsi que le réseautage avec les plateformes numériques, les réseaux du commerce équitable et les investisseurs.

Au total, l'UpM a annoncé le financement de quatre projets, pour plus de 1,06 million d'euros, dans cinq pays du sud de la Méditerranée.

Ces initiatives sont soutenues financièrement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement.