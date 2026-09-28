Tunisie: Le pays et le Maroc parmi 16 nationalités exemptées de frais de visa pour ce pays

Les ressortissants tunisiens et marocains figurent parmi les 16 nationalités exemptées des frais de visa pour l'Irlande, selon les informations officielles publiées par l'Immigration Service Delivery (ISD). Cette exemption concerne les frais de traitement de la demande et ne dispense pas, en elle-même, les personnes concernées de l'obligation de visa.

Les ressortissants de 16 pays peuvent ainsi demander un visa irlandais sans acquitter les frais normalement prévus pour le traitement de leur demande. La liste officielle comprend la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la Zambie, ainsi que plusieurs pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine.

La liste établie par les autorités irlandaises comprend précisément : Bosnie, Côte d'Ivoire, Équateur, Indonésie, Jamaïque, Kosovo, Kirghizistan, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, Pérou, Serbie, Sri Lanka, Tunisie, Ouganda et Zambie.

Des frais normalement fixés jusqu'à 100 euros

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Pour les nationalités qui ne bénéficient pas d'une exemption, les frais de visa irlandais sont actuellement fixés à 60 euros pour une entrée unique, 100 euros pour une entrée multiple et 25 euros pour un visa de transit, précise l'Immigration Service Delivery. Ces frais correspondent à des frais administratifs couvrant le traitement de la demande et ne sont pas remboursables en cas de refus ou de retrait de la demande.

L'exemption accordée aux 16 nationalités permet donc d'éviter le paiement de ces frais de visa. Elle ne signifie toutefois pas que les ressortissants concernés peuvent entrer en Irlande sans visa. Les personnes soumises à l'obligation de visa doivent toujours effectuer une demande avant leur voyage et satisfaire aux conditions d'entrée applicables.

L'administration irlandaise rappelle notamment que les ressortissants soumis à visa doivent déposer leur demande avant de voyager. Pour un visa de court séjour « C », celui-ci peut notamment être sollicité pour des voyages touristiques, des visites familiales ou amicales, certains déplacements professionnels, des conférences ou encore certains motifs d'études.

Des frais supplémentaires peuvent subsister

L'exonération concerne les frais de visa eux-mêmes. L'Immigration Service Delivery précise que des frais supplémentaires peuvent être demandés, notamment pour la transmission ou le dépôt des documents. Les éventuels frais appliqués par les centres de traitement des demandes doivent donc être vérifiés auprès du bureau des visas, de l'ambassade, du consulat ou du prestataire concerné.

À noter également que l'Irlande n'appartient pas à l'espace Schengen. Les règles irlandaises en matière de visa sont donc distinctes de celles applicables aux visas Schengen.

Outre les 16 nationalités citées, l'Irlande prévoit d'autres cas d'exemption des frais de visa. Sont notamment concernés, sous certaines conditions, les membres de la famille de citoyens irlandais, certains membres de la famille de citoyens de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse bénéficiant de la directive sur la libre circulation, ainsi que les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou officiels voyageant dans le cadre de leurs fonctions.