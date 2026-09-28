Togo: Consommer local - Les entreprises face à leurs limites

27 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

À l'orée du lancement d'une nouvelle édition du Mois du consommer local, prévu en octobre, certaines entreprises rencontrent des difficultés.

Accès au marché limité, contraintes réglementaires, blocages multiples.

L'exemple de la Société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux (SITRAPAT/Ebli Foods) illustre ce paradoxe.

Engagée depuis six ans dans la production de farine, l'entreprise ne cache pas sa frustration.

« L'acceptation locale reste compliquée au point que nous sommes à 90 % dans l'exportation. Cela fait six ans que nous démarchons les supermarchés, on se plie en quatre pour eux, mais ils ne veulent pas prendre nos produits », déplore Grâce Konzou, la directrice commerciale.

Capable de transformer jusqu'à 20 000 tonnes de maïs par an, l'a société plafonne aujourd'hui autour de 10 000 tonnes, avec une trentaine d'emplois permanents et des centaines d'emplois indirects.

Faute de débouché local suffisant, elle se tourne vers le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, le Gabon, le Cameroun, et même la Belgique, la France et les États-Unis.

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