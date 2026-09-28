Gabon: Des buses au béton - Un nouveau pont tourne la page à Mougoutsi dans la Nyanga

Dans la capitale provinciale de la Nyanga, le passage sur la rivière Mougoutsi se métamorphose. Près d'un demi siècle, trois buses installées dans les années 70 par l'entreprise Razel permettaient de se rendre de part et d'autre. En revanche, les traversées ont laissé place à un véritable pont en béton, construit après son effondrement de décembre 2023 qui avait privé les riverains de se mouvoir en toute liberté .

Durant plusieurs décennies, les anciennes buses avaient rempli leur rôle, avant de montrer progressivement leurs limites. En période de fortes pluies, l'évacuation des eaux devenait difficile et les débordements menaçaient les habitations riveraines. En décembre 2023, une importante montée des eaux finit par emporter les trois ouvrages.

Les conséquences furent immédiates. La 7e région militaire, la prison centrale, la Cour des comptes et l'aéroport se retrouvèrent séparés du reste de Tchibanga pendant plusieurs jours. La circulation vers Moabi, chef-lieu du département de la Douigny situé à environ 50 kilomètres au nord de Tchibanga, fut également fortement perturbée, avec des répercussions sur le transport des personnes, des biens et l'activité économique locale.

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Face à l'urgence, Brice-Clotaire Oligui Nguema, alors Président de la Transition, avait demandé au gouvernement d'apporter rapidement une réponse aux difficultés des populations. L'entreprise chinoise COVEC aménagea d'abord une déviation provisoire afin de rétablir la circulation.

Le ministère des Travaux publics confia ensuite à la même entreprise la réalisation d'un ouvrage définitif. Encore en chantier lors d'une mission ministérielle dans le sud du Gabon en juillet 2025, le pont fut livré quelques mois plus tard.

Aujourd'hui, le contraste avec l'ancien dispositif est visible. Plus élevé, le nouvel ouvrage dispose d'espaces plus importants sous la chaussée, afin de faciliter l'écoulement de la Mougoutsi et de mieux supporter la pression des eaux en saison pluvieuse. Pour les riverains comme pour les automobilistes, la déviation appartient désormais au passé.

Cette réalisation s'inscrit dans la place accordée aux infrastructures routières dans l'action publique. Le 10 juillet 2026, dans le Woleu-Ntem, Brice-Clotaire Oligui Nguema avait notamment présenté les routes comme un levier de croissance, de désenclavement et de développement économique. Lors de son adresse sur l'état de la Nation du 15 juin 2026, il avait également évoqué la modernisation des infrastructures et l'amélioration de la mobilité parmi les chantiers engagés.

À Mougoutsi, près de deux ans après l'effondrement des buses, la circulation a donc retrouvé son cours normal. Mais un rendez-vous important se profile : la saison des pluies. Dès octobre, les fortes précipitations et la montée de la rivière offriront au nouveau pont son premier véritable test grandeur nature.