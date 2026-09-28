Tunisie: Drogues - Des caravanes pour écouter, accompagner et sensibiliser les jeunes

Sous le slogan « Votre santé d'abord », des caravanes sanitaires et psychologiques mobiles sillonneront le pays, mardi prochain, pour prévenir les risques liés aux drogues.

Organisée par le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors, en collaboration avec l'Office national de la famille et de la population (ONFP), cette initiative nationale participative s'inscrit dans la première phase du programme de communication consacré à la prévention des risques liés aux drogues.

Elle vise à rapprocher les services de santé et d'accompagnement des adolescents, des jeunes et des familles, tout en les sensibilisant aux dangers de la consommation de drogues et en renforçant leurs capacités psychosociales face aux comportements à risque, selon un communiqué du ministère de la Famille.

Ces caravanes proposeront des espaces d'écoute, de soutien sanitaire et psychologique et d'orientation, assurés par des spécialistes dans le respect de la confidentialité.

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Des espaces de sensibilisation aborderont également les effets des drogues sur la santé physique et mentale, leurs répercussions sociales et familiales, ainsi que l'importance de la prévention, du dépistage précoce et du recours à l'aide.

Des activités interactives destinées aux enfants et aux jeunes seront également proposées afin de promouvoir une culture de prévention, de lutter contre la stigmatisation et d'encourager l'adoption de comportements sains et sûrs.