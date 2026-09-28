Afrique: Starting Club de Bizerte - Des victoires éclatantes, des moyens dérisoires

Le Starting Club de Bizerte, fort de ses quelque 150 athlètes dont une trentaine de jeunes enfants, vient de tenir son Assemblée Générale élective. À la lecture du rapport moral, mais aussi à l'évidence des résultats, le palmarès est tout simplement remarquable : pour la seule saison sportive 2025-2026, ses athlètes ont engrangé des médailles en cascade, aussi bien sur la scène nationale qu'arabe et africaine.

Des performances éclatantes malgré la précarité

Les performances du Starting Club de Bizerte sont d'autant plus remarquables qu'elles ont été obtenues dans des conditions extrêmement précaires. Ses athlètes, véritables ambassadeurs de la jeunesse sportive tunisienne, ont brillé sur les podiums nationaux, arabes et africains, accumulant les distinctions malgré l'absence de terrain dédié, de locaux adaptés et un budget réduit à sa plus simple expression. Ce contraste entre la modestie des moyens et la richesse des résultats met en lumière la force de la passion et du bénévolat : dirigeants et techniciens, sans contrepartie, portent à bout de bras une mission éducative et sportive essentielle, offrant aux jeunes une chance de s'épanouir et de se construire par le sport.

Un bénévolat exemplaire

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Il serait injuste de ne pas rendre un hommage vibrant au comité directeur sortant et au staff technique. Tous travaillent bénévolement, sans contrepartie, animés uniquement par la passion et le sens du devoir. Leur engagement est la véritable colonne vertébrale du club : sans eux, sans leur dévouement, le Starting Club de Bizerte n'aurait pu atteindre de tels sommets.

Comment accepter que des athlètes tunisiens, capables de briller sur les podiums africains et arabes, soient laissés à eux-mêmes ? Comment tolérer que des dirigeants et techniciens, qui donnent de leur temps et de leur énergie sans rien attendre en retour, soient ignorés par les instances censées les soutenir ? Les appels répétés aux responsables ministériels, fédéraux, régionaux et locaux sont restés lettre morte. Ce silence est une faute morale autant qu'un manquement institutionnel.

Un appel renouvelé et pressant

Dans ce contexte, un appel renouvelé s'adresse aux autorités de tutelle, qu'elles soient ministérielles, fédérales, régionales ou locales. Le club ne réclame pas des privilèges, mais un accompagnement qui lui permette de poursuivre son oeuvre dans des conditions dignes : un soutien moral pour reconnaître l'engagement bénévole, un appui matériel pour offrir des infrastructures minimales, et une aide financière pour assurer la pérennité de sa mission éducative. Répondre à ces attentes, c'est investir dans la jeunesse et dans l'image sportive du pays ; les ignorer, c'est prendre le risque de voir s'éteindre une dynamique qui honore la Tunisie.

À l'heure où un nouveau comité directeur prend les rênes, il convient de saluer son courage et de lui souhaiter pleine réussite. Mais il serait illusoire de croire qu'il pourra relever seul les défis. Sans un surcroît d'intérêt des autorités, sans un accompagnement concret, l'avenir du club et de ses jeunes athlètes reste menacé.