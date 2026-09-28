Tunisie: Chasse au perdreau et au lièvre - Ce qui change pour la saison 2026

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Le ministère de l'Agriculture a fixé au 4 octobre 2026 la date d'ouverture de la saison de chasse au perdreau et au lièvre, qui se poursuivra jusqu'au 6 décembre prochain.

Cette décision intervient dans le cadre d'un arrêté ministériel publié le 8 septembre 2026, qui définit notamment les espèces de gibier concernées, les différentes dates d'ouverture et de clôture de la saison ainsi que les quotas de chasse autorisés.

Dans une déclaration à Diwan FM, le vice-président de la Fédération nationale des associations de chasseurs et des associations spécialisées dans la chasse, Mohi Eddine El Hani, a indiqué que des sessions de sensibilisation seront organisées au profit des chasseurs avant le démarrage de la saison.

Ces actions visent notamment à rappeler les précautions à prendre afin de garantir la sécurité des pratiquants et de réduire les risques d'accidents durant les activités de chasse.

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Des réserves sur la suppression de l'article 13

Mohi Eddine El Hani a, par ailleurs, critiqué la suppression de l'article 13 de l'arrêté réglementant la chasse pour cette saison.

Selon lui, cette disposition permettait auparavant aux chasseurs de tirer les oiseaux de passage dans les espaces fermés destinés à la chasse au lièvre, au perdreau et au sanglier.

Il estime que la suppression de cet article réduit les espaces accessibles aux chasseurs et pourrait, selon lui, augmenter les risques d'accidents entre les pratiquants.

Le responsable de la Fédération a également appelé les chasseurs à préserver la propreté des sites de chasse, à protéger l'environnement et à veiller à la préservation de la faune.

Il a rappelé que le non-respect des règles en vigueur peut exposer les contrevenants à des poursuites et à des sanctions administratives, pouvant aller jusqu'au retrait du permis de chasse.

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