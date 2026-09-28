Afrique: Tunisiens au Canada - Une deuxième unité de production de passeports installée au Consulat de Montréal

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Ambassade de Tunisie au Canada et le Consulat de Tunisie à Montréal ont annoncé l'installation, cette semaine, d'une deuxième unité de production de passeports lisibles à la machine au siège du Consulat.

Cette nouvelle unité s'inscrit dans le cadre du programme national visant à améliorer les services consulaires et à les rapprocher davantage des citoyens tunisiens résidant à l'étranger, précise l'Ambassade dans un communiqué.

Elle permettra de renforcer les capacités des services consulaires en matière de production des passeports et de réduire les délais d'attente, dans le respect des procédures et réglementations en vigueur. Les autorités précisent toutefois que certains dossiers nécessitant une consultation restent soumis aux procédures correspondantes.

À cette occasion, l'Ambassade et la mission consulaire ont exprimé leurs remerciements aux services du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger ainsi qu'à ceux du ministère de l'Intérieur, pour leur coopération dans la mise en oeuvre de ce projet.

Selon l'Ambassade, cette initiative devrait contribuer à améliorer la qualité et la rapidité des services consulaires proposés aux Tunisiens établis au Canada.

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