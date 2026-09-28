Tunisie: Agrumes - La production attendue en baisse de 10 % à Nabeul

Agrumes : la production attendue en baisse de 10 % à Nabeul. La saison de la récolte des agrumes dans le gouvernorat de Nabeul a démarré, depuis plus d'une semaine. Une première estimation fait état d'une baisse relative de la production d'environ 10 % par rapport à la saison dernière, au cours laquelle le gouvernorat de Nabeul a produit environ 270 000 tonnes sur un total national de 350 000 tonnes, a indiqué à l'agence TAP le président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche, Bechir Aounallah.

Plusieurs facteurs ont causé cette baisse de production, notamment, le manque d'eau d'irrigation et les fréquentes coupures de courant en plus des effets secondaires de la récente vague de chaleur, a expliqué le responsable.

Il a également évoqué le défrichement d'environ 5 000 hectares de forêts d'agrumes dans les délégations de Menzel Bouzelfa et de Béni Khalled.

Selon la même source, malgré l'émergence de nouvelles zones de production dans les délégations de Takelsa et d'El Haouaria, la délégation de Béni Khalled demeure le premier producteur national, avec 53 000 tonnes, grâce à l'expansion de nouvelles forêts dans la région, désormais entrées en production.

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S'agissant des prix, Aounallah a estimé que les prix actuels sur le marché pour les variétés disponibles, oscillant entre 4 et 10 dinars le kilogramme, sont encourageants pour les agriculteurs permettant de couvrir les coûts et de compenser les pertes, notamment compte tenu de la baisse de la production.

Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années par le secteur des agrumes, le gouvernorat de Nabeul conserve sa position stratégique aux niveaux régional et national en contribuant à hauteur de 75 % à la production nationale dans ce secteur qui fournit environ 20 000 emplois.