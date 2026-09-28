Afrique: Tunisie-Algérie - Les échanges commerciaux en hausse de 166 % en cinq ans

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Algérie ont augmenté de 166 % au cours des cinq dernières années, pour atteindre environ 2,76 milliards de dollars, selon les dernières données de la représentation commerciale du Centre de promotion des exportations (CEPEX) en Algérie.

Ces données ont été présentées lors d'une rencontre réunissant des hommes d'affaires et des représentants d'organisations professionnelles des deux pays, consacrée au renforcement de la coopération économique et commerciale et à l'exploration de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement.

L'Algérie occupe désormais le 7e rang parmi les clients de la Tunisie à l'échelle mondiale et le 4e rang parmi ses fournisseurs.

La rencontre s'est tenue dans le cadre d'une mission d'affaires organisée par CONECT International, en collaboration avec la Confédération algérienne du patronat citoyen, du 22 au 24 septembre 2026.

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Selon les données présentées, les échanges commerciaux entre les deux pays restent notamment marqués par le poids de l'industrie et de l'énergie dans les importations tunisiennes en provenance d'Algérie.

Du côté des exportations tunisiennes vers le marché algérien, les industries mécaniques et électriques représentent la principale catégorie, avec 56,53 %, suivies des industries manufacturières diverses avec 31,53 %, puis de l'agriculture et des industries alimentaires avec 7,05 %.

La Tunisie compte, par ailleurs, 43 entreprises actives en Algérie. Les industries mécaniques et électriques représentent 30 % de ces entreprises, les services 23 %, tandis que le textile et l'agriculture représentent chacun 16 %.

Les échanges commerciaux entre les deux pays bénéficient de réductions tarifaires pouvant atteindre 40 % dans le cadre de l'accord commercial préférentiel bilatéral, ainsi que d'exonérations douanières prévues dans le cadre de la Grande Zone arabe de libre-échange.

Des pistes pour renforcer la coopération

Parmi les pistes proposées pour renforcer la coopération sectorielle figure la facilitation de l'importation de composants et de pièces automobiles fabriqués en Tunisie, en contrepartie d'un accès facilité des voitures algériennes assemblées et prêtes à l'emploi.

Les recommandations portent également sur le développement des infrastructures des postes frontaliers et des entrepôts de stockage, l'accélération de la mise en place des zones franches frontalières ainsi que l'harmonisation des normes techniques et des réglementations entre les deux pays.

Une meilleure coordination dans le domaine logistique pourrait également favoriser le développement d'exportations conjointes vers les marchés africains, notamment à travers l'utilisation de la Route transsaharienne.

La proximité géographique entre la Tunisie et l'Algérie et l'existence d'une frontière terrestre commune constituent, selon les éléments présentés lors de la rencontre, des facteurs favorables au développement des échanges et à la mise en place de chaînes de production communes, notamment dans les secteurs de la mécanique et de l'électricité, de l'agriculture, du textile et des services.

L'objectif est également de renforcer la complémentarité entre les deux économies et de favoriser une présence commune sur les marchés africains.