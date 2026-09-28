Tunisie: Cocaïne et héroïne saisies à Tunis - Des étrangers parmi les suspects arrêtés

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Sidi El Béchir ont démantelé, à l'aube de samedi, des réseaux criminels organisés actifs dans le trafic de stupéfiants dans le secteur d'El Ouardia, à Tunis.

L'opération a été menée à la suite d'informations faisant état d'activités suspectes impliquant des individus de nationalités étrangères. Une intervention sécuritaire ciblée a ainsi été effectuée afin de mettre fin à leurs activités présumées.

L'opération a permis l'arrestation de plusieurs personnes et la saisie de quantités de cocaïne et d'héroïne, ainsi que de sommes d'argent présentées comme provenant de cette activité illicite.

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Les suspects ont été maintenus à la disposition des enquêteurs dans le cadre des investigations, qui se poursuivent afin d'identifier d'éventuelles autres ramifications et les personnes liées à ces réseaux.

Les procédures légales nécessaires seront engagées à l'encontre des personnes impliquées, conformément aux résultats de l'enquête.