Afrique: Elimiatoires CAN 2027 - Les Lions à l'assaut des Walyas pour se relancer

Dakar — L' équipe nationale de football du Sénégal affronte celle d'Éthiopie, mardi à 13h, au Bahir Dar Stadium, en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN ) 2027, dans le groupe J.

Tenus en échec vendredi par les Mambas de Mozambique, les Lions vont essayer de se relancer en effectuant un déplacement périlleux à Bahir Dar afin d'affronter l'Éthiopie qui revient d'une défaite face au Soudan.

Arrivés dimanche soir dans la région d'Amhara, à 1.800 mètres d'altitude, les protégés du sélectionneur Patrick Vieira vont devoir vite s'acclimater et réagir en vue de se rapprocher du Soudan, le leader du groupe, en déplacement à Maputo.

Après une prestation en demi-teinte, le nouveau sélectionneur des champions d'Afrique est attendu pour apporter des changements.

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Face aux Mambas, l'équipe du Sénégal a montré de nombreuses limites en deuxième mi-temps.

En l'absence de plusieurs cadres en attaque : Sadio Mané ( blessé), Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye, les titulaires Nicolas Jackson, Abdoulaye Sima et Assane Diao ont été transparents malgré la domination.

Au milieu de terrain, Pape Gueye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr ont peiné pour donner un tempo au jeu des Lions.

En conférence de presse d'après match, le sélectionneur national avait affirmé avoir "identifié" les manquements de son équipe face au Mozambique, à Maputo, promettant de les "combler" lors de la prochaine rencontre face à l'Éthiopie.

Le Sénégal a rencontré trois fois l'Éthiopie avec autant de succès : CAN 1965 (5-1), éliminatoires CAN 2018(2-1 et 3-0).