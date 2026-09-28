Sénégal: L'ouvrage 'Oser avancer', un code de conduite pour la réussite (Auteur)

Tivaouane — Le secrétaire général de la commune de Tivaouane, Seydi Ababacar Gaye, passe en revue les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de toute démarche de changement, dans un livre qu'il vient de faire paraître.

Intitulé "Oser avancer, le premier pas vers ta transformation", ce livre a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace tenue dimanche à la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Tivaouane.

La nouvelle publication est présentée comme "un livre de développement personnel, sous forme de code de conduite pour accompagner la jeunesse sur le chemin de la réussite".

Publié aux Éditions Téranga Sénégal, "Oser avancer" développe l'idée selon laquelle toute transformation personnelle commence par une décision et un premier pas.

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A travers des réflexions, des exemples, des exercices pratiques et des enseignements tirés de son expérience, Seydi Ababacar Gaye passe en revue les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de toute démarche de changement.

Il s'agit, notamment, de la peur de l'échec, du manque de confiance en soi, du regard des autres et du poids des expériences négatives déjà vécues.

Pour l'auteur, la réussite d'un projet ne dépend pas seulement des moyens financiers disponibles. Elle repose également sur la vision, la détermination, la capacité à prendre des initiatives et la confiance en ses propres capacités.

Il invite les jeunes à identifier leurs peurs, à distinguer les risques réels des craintes liées au doute et à se fixer des objectifs simples et réalisables.

L'échec, estime-t-il, peut constituer une étape d'apprentissage permettant de corriger son approche et de poursuivre son cheminement.

Seydi Ababacar Gaye établit, par ailleurs, un lien entre développement personnel, performance administrative et développement local.

Selon lui, les collectivités territoriales ont besoin de femmes et d'hommes capables d'exécuter leurs missions, mais aussi de proposer, d'innover, d'anticiper et de contribuer à la recherche de solutions aux problèmes de leurs territoires.

Secrétaire général de la commune de Tivaouane depuis 2022, l'auteur est un cadre de l'administration publique sénégalaise, spécialisé en gouvernance publique, gestion administrative et commande publique.

Il poursuit parallèlement un doctorat à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane de Dakar.

L'auteur a fait part de son ambition de continuer à écrire, annonçant d'autres projets de publications consacrées à Tivaouane, à son histoire, à ses réalités sociales et à ses dynamiques de développement.

La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités, élus locaux, responsables de l'éducation, dignitaires, amis et proches de l'auteur.

Elle s'est achevée par une séance de dédicace, lors de laquelle l'auteur a échangé avec les participants, tout en apposant sa signature sur des exemplaires de son ouvrage qui leur étaient destinés.

Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, préfacier de l'ouvrage, la présidente du conseil départemental, plusieurs adjoints au maire ainsi que l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Issa Ndior, étaient parmi les invités de cette rencontre.

Tout comme Serigne Mame Malick Sy, fils de feu Serigne Mansour Sy Borom Daradji, qui a loué le parcours de l'auteur, ses qualités humaines et son engagement au service de la collectivité.

La présidente du conseil départemental Seynabou Gaye Touré a félicité aussi le préfacier et l'auteur, qui sont, à ses yeux, "deux personnalités complémentaires".