Sénégal: Touba Toul - 32 élèves primés à la fin de 'Vacances culturelles et d'excellence'

Touba Toul — Trente-deux élèves ont été primés, dimanche, par le Club solidarité Touba Toul, lors de la clôture des "Vacances culturelles et d'excellence" organisées dans cette commune de la région de Thiès (ouest).

Lancées par le Club solidarité Touba Toul, en collaboration avec le Réseau des enseignants de la commune de Touba Toul (RECTO), les "Vacances culturelles et d'excellence" sont un programme destiné à "occuper les élèves durant les vacances, mais surtout [à] les initier à beaucoup d'autres activités", a expliqué le président du RECTO, Khadim Hann.

Trente-deux élèves de la 6ème à la terminale, dont certains inscrits dans les séries scientifiques, ont reçu des prix.

Parmi les activités ciblées, il y a des cours de vacances, des séances de prise de parole en public, des interventions d'experts sur l'importance des sciences, ainsi que des sessions d'initiation à l'intelligence artificielle, une nouvelle donne jugée incontournable.

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"Nous avons pris l'initiative de former nos élèves dès la base, pour qu'ils apprennent les différentes plateformes de l'intelligence artificielle", a dit M. Hann.

Au menu des activités, il y a eu des compétitions de génie en herbe, pour promouvoir la culture générale chez les élèves, au-delà du seul programme scolaire.

"Aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture de toutes ces activités et nous primons nos meilleurs élèves, à la suite d'examens", a indiqué Khadim Hann, président du RECTO.

"Le nom de ce programme résume, à lui seul, une vision", a, pour sa part, indiqué le maire de Touba Toul, Ameth Dièye, parrain de la journée.

"Cette journée rappelle que les vacances ne doivent pas être un temps perdu, mais un temps utile, que la culture n'est pas un luxe, mais le socle de notre identité et de notre ouverture au monde", a dit l'édile.

Pour lui, "l'excellence n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais le fruit du travail, de la discipline et de la persévérance".

"La municipalité de Touba Toul réaffirme que l'éducation demeure l'une de ses priorités", a dit M. Dièye, promettant de poursuivre ce soutien aux initiatives qui, comme celle-ci, "contribuent à l'épanouissement de notre jeunesse".