Sénégal: Tourisme - Le numérique et l'IA doivent devenir des accélérateurs pour les voyageurs (Ministre)

Kabrousse (Oussouye) — Le numérique et l'intelligence artificielle doivent devenir "des accélérateurs" permettant de mieux vendre la destination Sénégal, en permettant au voyageur "hyper connecté" de visiter le pays à travers son téléphone ou son ordinateur, a plaidé le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam.

"Le numérique et l'intelligence artificielle, thème de [la Journée internationale du tourisme de cette année], doivent être des accélérateurs. Le voyageur d'aujourd'hui est hyper connecté. Il peut visiter un pays sans pour autant se déplacer grâce à son téléphone ou son ordinateur", a-t-il dit.

Il présidait la cérémonie officielle de commémoration de la Journée internationale du tourisme, dimanche, à Kabrousse, dans le département d'Oussouye, sur le thème "Le numérique et l'intelligence artificielle pour repenser le tourisme".

Selon Alpha Thiam, alors que le voyageur cherche des expériences authentiques et personnalisées, le Sénégal peut se prévaloir d'atouts largement sous-exploités partout dans le pays, dont la Casamance.

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Il a soutenu que le thème de cette année de Journée internationale du tourisme est plus qu'une réflexion. "C'est une feuille de route pour propulser notre destination au rang des pays les plus visités du continent", a-t-il dit.

La Casamance est "l'un des plus beaux secrets" de l'Afrique de l'Ouest, avec ses bolongs, ses mangroves, l'îIe de Carabane, les cases à Impluvium et ses royaumes.

"Nous pouvons raconter la Casamance et ses bois sacrés. C'est ici qu'est né, il y a un demi-siècle, le tourisme rural intégré", a-t-il dit, ajoutant que le tourisme durable et l'écotourisme "existe bien ici en Casamance".

La Casamance "n'a pas besoin d'être inventée, elle a besoin d'être desservie, mieux desservie, d'être équipée sur le sport, l'artisanat, la culture, la santé et d'être racontée", a indiqué le ministre.

Il y a des pays que l'on visite et qui habitent longtemps le voyageur après son départ, a-t-il dit, avant d'ajouter que le Sénégal fait partie de ces pays.

"Cette ambition de revenir au premier plan, jadis négligée, est à notre portée. Notre fréquentation progresse. La destination vit à nouveau, et ce n'est pas encore une victoire, c'est un encouragement à nous tous, pour l'ensemble des acteurs", a-t-il lancé.

Il a demandé à toutes les parties prenantes de s'investir davantage pour réussir un retour du Sénégal dans le secteur touristique africain.