Sénégal: Tambacounda - L'arrivée massive d'élèves en sixième nécessite 'des mesures appropriées' (IA)

Tambacounda — L'inspecteur d'académie de Tambacounda (est), Assane Mbengue, dit s'attendre, cette année, à des flux importants d'élèves dans les classes de sixième, préconisant des "mesures appropriées" pour faire face à cette situation, alors que beaucoup d'enseignants sont annoncés sur le départ dans le cadre du mouvement national des affectations.

"L'examen de l'entrée en 6ème ou le concours a été supprimé, et il y a des flux d'élèves qui sont attendus cette année dans les classes de 6ème. A Tambacounda, nous avons estimé ce flux à 1182 élèves qui viendront s'ajouter aux effectifs que nous avions l'habitude de recevoir", a-t-il déclaré.

Assane Mbengue s'exprimait au terme d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée à la rentrée scolaire.

Une rencontre tenue dimanche dans les locaux de la gouvernance de Tambacounda, sous la présidence du gouverneur de la région, Abdourahmane Ndiaye, en présence des acteurs de l'éducation et d'autres autorités administratives et locales.

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Selon M. Mbengue, plusieurs enseignants sont annoncés sur le départ, après la clôture du mouvement national des affectations, rendant la situation "très complexe" au niveau de l'académie de Tambacounda.

"On reçoit des élèves supplémentaires d'un côté et on perd des enseignants de l'autre côté. C'est pourquoi, il va falloir prendre des mesures appropriées, pour régler cette question", a-t-il estimé.

M. Mbengue a évoqué également la question de l'état civil qui revient depuis plusieurs années dans l'académie de Tambacounda.

"On a chiffré le nombre d'élèves qui se sont présentés cette année au CFEE sans état civil à 1896 élèves, vous imaginez, tous ces élèves ont réussi l'examen du CFEE et vont faire cette année la classe de sixième", a-t-il relevé.

De même, "219 candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) ne disposaient pas d'un état civil et jusqu'au baccalauréat, heureusement les 9 candidats qui étaient dans cette situation ont été autorisés à faire la session de remplacement prévue le 1er octobre prochain", a-t-il ajouté.

L'inspecteur d'académie Assane Mbengue est revenu sur la question de l'orientation scolaire, soulignant que l'académie de Tambacounda n'a pas atteint le seuil national, qui est d'orienter 42 % des élèves ayant obtenu cette année le BFEM vers les séries scientifiques.

"Le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) vient de nous dire qu'à la date d'aujourd'hui, seuls 39 % des élèves qui ont obtenu cette année le BFEM peuvent être orientés vers les séries scientifiques, donc il y a des efforts supplémentaires à faire au niveau de l'académie", a-t-il indiqué.

"Le défi, c'est vraiment de travailler à maintenir ces élèves-là dans les séries scientifiques. Le constat est que, même pour les années précédentes, on a toujours orienté un nombre assez important d'élèves vers les séries scientifiques en début d'année, mais ce qui se passe, c'est qu'au cours de l'année scolaire, il y a beaucoup d'élèves, parfois avec l'accord de leurs parents, qui demandent à être réorientés vers les séries littéraires", a-t-il conclu.