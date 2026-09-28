Cote d'Ivoire: Caisse des Dépôts et Consignations du pays - Sidy Cissé nommé Directeur général

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) a un nouveau Directeur général. Sidy Cissé a été nommé à la tête de l'institution, selon un communiqué publié le 25 septembre 2026 à Abidjan.

Ingénieur généraliste, diplômé de l'École Polytechnique de Paris et de l'École des Mines de Paris, le nouveau Directeur général dispose de plus de vingt années d'expérience professionnelle.

Son parcours l'a conduit en Europe, en Asie, au Moyen-Orient ainsi qu'en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines des finances publiques, des infrastructures et des hydrocarbures.

Avant sa nomination à la CDC-CI, Sidy Cissé occupait, depuis 2017, les fonctions de Directeur de Cabinet adjoint du Premier ministre, chargé des questions financières, économiques et des infrastructures.

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À ce poste, il a notamment participé au suivi du Programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international (FMI), à la mobilisation des Eurobonds ainsi qu'à la structuration financière et au pilotage de plusieurs grands projets de l'État.

Son expérience dans l'administration publique remonte à 2011. De 2013 à 2017, il a été Directeur de Cabinet adjoint du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il a, à ce titre, contribué à la mise en oeuvre de réformes dans le domaine des finances publiques et au renforcement de la gouvernance des entreprises publiques.

Il a notamment participé à la création de la Direction générale du Portefeuille de l'État (DGPE).

Entre 2011 et 2013, Sidy Cissé a également été conseiller du ministre des Infrastructures économiques, chargé des grands projets. Il a notamment pris part à la structuration financière et au suivi de l'exécution du projet de construction du troisième pont d'Abidjan.

Son parcours professionnel s'est auparavant construit à l'international.

Dans le secteur bancaire en France, il a travaillé au Crédit Agricole. Aussi a-t-il évolué ensuite dans le secteur des hydrocarbures au sein du groupe Schlumberger, avec des expériences au Soudan, en Inde et en Arabie Saoudite.

Consolider le rôle de la CDC-CI...

À la tête de la CDC-CI, Sidy Cissé aura pour principale mission de poursuivre la mobilisation et la sécurisation des ressources de l'institution.

L'objectif affiché est de renforcer sa capacité à contribuer au financement de projets structurants, stratégiques et d'intérêt général en Côte d'Ivoire.

A noter que cette nomination intervient avec un enjeu central. Il s'agira pur le nouveau Directeur général de consolider le rôle de la CDC-CI dans le financement de projets à fort impact pour le développement du pays.