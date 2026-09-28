Ethiopie: L'élan diplomatique de l'Éthiopie - d'un poids régional à une influence mondiale

Par la redaction

Le 27 septembre, 2026 (ENA)

La diplomatie éthiopienne entre dans une nouvelle ère : moins cantonnée aux relations politiques traditionnelles, elle est de plus en plus guidée par les intérêts économiques, les partenariats stratégiques et une présence mondiale plus étendue.

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Au cours des huit dernières années, l'Éthiopie a considérablement élargi les domaines dans lesquels elle interagit avec le monde. Du rôle d'Addis-Abeba en tant que capitale diplomatique de l'Afrique à son entrée au sein des BRICS, du processus de paix de Pretoria à la Déclaration d'Ankara, de la reprise des négociations à l'OMC à son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'Éthiopie a multiplié les plateformes par lesquelles elle cherche à influencer les affaires régionales et internationales.

Il ne s'agit pas ici d'une avancée diplomatique ponctuelle, mais bien de l'élargissement de l'espace diplomatique de l'Éthiopie.

D'Addis-Abeba aux BRICS

L'un des symboles les plus évidents de cette expansion est l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS. Lors du sommet de Johannesburg en août 2023, les dirigeants des BRICS ont invité l'Éthiopie à devenir membre à part entière, son adhésion prenant effet le 1er janvier 2024.

Pour Addis-Abeba, le BRICS a ouvert une nouvelle voie pour dialoguer avec les grandes économies émergentes et participer à des discussions portant sur la politique et la sécurité, la coopération économique et financière, ainsi que les relations entre les peuples.

Plus important encore, cette initiative s'inscrit dans une stratégie diplomatique plus large : la diversification.

L'Éthiopie s'est efforcée d'approfondir simultanément ses relations avec ses partenaires africains, les économies émergentes, les pays occidentaux, les États du Golfe et les puissances asiatiques, plutôt que de laisser son engagement international dépendre d'un cercle restreint de partenaires.

Une diplomatie à vocation économique

Le changement le plus important réside sans doute dans le poids croissant de la diplomatie économique. La politique étrangère est de plus en plus étroitement liée à l'investissement, au commerce, au tourisme, à la technologie, aux infrastructures et à l'accès aux marchés.

Les missions diplomatiques sont censées non seulement représenter l'Éthiopie sur le plan politique, mais aussi contribuer à mettre le pays en relation avec les capitaux, les marchés et les opportunités commerciales. Cette évolution reflète la transformation économique de l'Éthiopie elle-même. Alors que le pays cherche à accroître ses capacités d'exportation, à attirer des investissements et à développer son industrie, la diplomatie devient de plus en plus un instrument économique.

L'ambassade n'est plus seulement un pont politique ; elle fait de plus en plus partie intégrante du pont économique.

La diplomatie régionale sous la pression stratégique

La situation géographique de l'Éthiopie rend la diplomatie régionale incontournable.

Le pays se trouve au carrefour de la Corne de l'Afrique, du bassin du Nil et de la mer Rouge, où se croisent les enjeux liés à la sécurité, au commerce, aux migrations, aux infrastructures et aux intérêts politiques.

La Déclaration d'Ankara signée avec la Somalie en décembre 2024 a démontré le rôle du dialogue dans le règlement des questions régionales épineuses. L'Éthiopie et la Somalie ont réaffirmé leur respect mutuel de la souveraineté, de l'unité, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de chacune et ont convenu de poursuivre leur coopération en vue d'une prospérité partagée.

L'importance de cette déclaration va bien au-delà d'un simple texte. Elle illustre la volonté de l'Éthiopie de maintenir les questions régionales litigieuses dans le cadre des voies diplomatiques tout en poursuivant ses intérêts stratégiques et économiques.

De la gestion des conflits à la diplomatie africaine

Pretoria a placé l'Éthiopie au coeur de l'une des initiatives de paix les plus importantes du continent africain. Mais même sous l'oeil vigilant des médiateurs africains et internationaux, le TPLF a été critiqué à plusieurs reprises pour des actions qui menaçaient de compromettre les engagements pris dans le cadre de l'accord, mettant ainsi en évidence le chemin semé d'embûches qui mène d'un accord de paix signé à une stabilité durable.

La leçon générale à en tirer est que le poids diplomatique de l'Éthiopie ne découle pas uniquement de sa taille ou de sa position géographique. Il provient également de son rôle au sein des institutions continentales.

Addis-Abeba accueille le siège de l'Union africaine, ce qui fait de la ville un lieu de rencontre permanent pour les dirigeants africains, les diplomates et les organisations internationales. Cette position institutionnelle offre à l'Éthiopie une tribune unique à partir de laquelle elle peut participer aux débats sur la paix, la sécurité, le développement et l'intégration continentale.

Une place sur la scène internationale

L'élection de l'Éthiopie au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2025-2027 a encore renforcé sa présence multilatérale. L'Assemblée générale des Nations unies a élu l'Éthiopie parmi les 18 membres le 9 octobre 2024 ; le Conseil est composé de 47 États. Ces mandats offrent à l'Éthiopie des opportunités supplémentaires de participer directement à l'élaboration des politiques internationales et à la diplomatie multilatérale.

L'importance de cette élection n'est donc pas simplement symbolique.

Cette représentation crée un nouveau canal diplomatique par lequel l'Éthiopie peut faire valoir ses positions, négocier ses intérêts et contribuer à orienter les débats internationaux.

Les portes de l'OMC s'ouvrent davantage

Le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, qui s'étire depuis longtemps, a lui aussi retrouvé un nouvel élan.

L'OMC a déclaré en septembre 2025 que le processus était entré dans une « phase décisive ». En avril 2026, l'organisation a indiqué que les négociations avaient atteint un « tournant décisif », l'Éthiopie faisant état de nouvelles réformes nationales et d'un engagement continu auprès des membres de l'OMC. Ce processus d'adhésion revêt une importance particulière, car il relie directement la diplomatie à la structure de l'économie éthiopienne.

L'adhésion au système commercial multilatéral permettrait à l'Éthiopie de s'ancrer davantage dans les marchés mondiaux, tout en exigeant la poursuite des réformes des institutions et des réglementations liées au commerce.

En ce sens, la diplomatie à l'OMC ne se limite pas à Genève : il s'agit de transformer la manière dont l'Éthiopie commerce avec le reste du monde.

La mer Rouge entre dans l'équation diplomatique

Peu de questions illustrent aussi clairement l'évolution de la diplomatie éthiopienne que celle de la mer Rouge.

Pour un pays enclavé dont l'économie dépend fortement du commerce maritime, les développements autour de la mer Rouge et de Bab el-Mandeb ont des conséquences économiques et stratégiques directes. La connectivité maritime occupe donc désormais une place plus importante dans l'agenda diplomatique de l'Éthiopie.

Cette question recoupe le commerce, la logistique, la sécurité régionale et l'intégration économique, ce qui amène l'Éthiopie à prendre part à des discussions qui s'étendent bien au-delà de ses frontières. La question de la mer Rouge illustre donc la caractéristique centrale de la diplomatie éthiopienne en pleine évolution : les intérêts économiques nationaux et la stratégie régionale sont de plus en plus étroitement liés.

Un cercle de partenaires élargi

Les relations de l'Éthiopie avec la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, les pays européens et les États du Golfe se sont développées parallèlement à ses relations avec ses voisins africains et à sa participation au groupe des BRICS.

L'objectif n'est pas nécessairement de choisir un camp géopolitique.

Il s'agit d'élargir la marge de manoeuvre de l'Éthiopie en matière d'engagement diplomatique et économique. Ce réseau élargi offre à Addis-Abeba davantage de voies de coopération dans les domaines de l'investissement, des infrastructures, du commerce, de la technologie, de la sécurité et du développement. Il en résulte une politique étrangère de plus en plus articulée autour de partenariats multiples plutôt que d'un axe diplomatique unique.

Le véritable défi commence maintenant

Pour autant, l'expansion diplomatique n'est pas une fin en soi.

Les années à venir détermineront si l'Éthiopie sera capable de transformer son rayonnement diplomatique en opportunités économiques concrètes, en une meilleure connectivité régionale, en un accroissement des investissements, en un renforcement des échanges commerciaux et en des partenariats durables. Les adhésions, les déclarations, les élections et les sommets créent des plateformes.

Ce qui importe désormais, c'est ce que l'Éthiopie saura construire à partir de ces plateformes.

Les huit dernières années ont néanmoins été marquées par une expansion notable de la portée diplomatique de l'Éthiopie. Le groupe des BRICS a ouvert une nouvelle plateforme mondiale. Le Conseil des droits de l'homme a renforcé sa présence multilatérale. Pretoria a démontré le potentiel d'une diplomatie menée par l'Afrique. Ankara a créé un cadre pour un engagement renouvelé avec la Somalie. Les négociations au sein de l'OMC ont pris un nouvel élan. La diplomatie économique occupe une place de plus en plus centrale dans la politique étrangère, tandis que la mer Rouge s'est imposée comme une priorité stratégique.

Par conséquent, ces évolutions laissent entrevoir une transformation plus large.

L'Éthiopie ne considère plus la diplomatie simplement comme un moyen d'entretenir des relations. Elle y recourt de plus en plus pour conquérir des marchés, nouer des partenariats, développer la connectivité, assurer la sécurité et favoriser le développement national. Du siège de l'Union africaine à Addis-Abeba à la table des BRICS, des initiatives de paix régionales aux négociations commerciales mondiales, la carte diplomatique de l'Éthiopie s'est considérablement élargie.

Le prochain chapitre ne sera pas défini par le nombre de portes que l'Éthiopie aura ouvertes, mais par son efficacité à transformer ces ouvertures en acquis nationaux et régionaux durables.