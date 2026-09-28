Ethiopie: Le festival de Meskel, « quelque chose d'unique et d'impressionnant » pour les touristes

Addis Ababa — Les touristes venus de différentes régions du monde en Éthiopie pour assister au festival de Meskel ont décrit cette célébration comme une expérience unique et impressionnante, profondément liée au patrimoine religieux et culturel du pays.

Il a été constaté un intérêt croissant des visiteurs internationaux pour les célébrations religieuses et le patrimoine culturel de l'Éthiopie. Meskel offre notamment l'occasion de découvrir directement l'un des grands événements religieux publics du pays.

« Je suis chrétien, je suis catholique. Un ami m'a demandé de l'accompagner aujourd'hui pour voir ce magnifique festival, que j'aime beaucoup », a déclaré Akasheu.

Il a expliqué que cette célébration lui avait permis d'être témoin d'une tradition chrétienne profondément enracinée en Éthiopie.

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« Le christianisme est très, très ancien dans ce pays et il est profondément ancré dans l'esprit de ses habitants », a-t-il déclaré, ajoutant que la présence de prêtres issus de différentes Églises ainsi que la participation de l'ensemble de la communauté rendaient l'événement particulièrement remarquable.

Akasheu, qui a indiqué avoir déjà visité le Vatican et assisté à d'autres événements religieux, a décrit Meskel comme une expérience unique liée à l'Église orthodoxe éthiopienne.

Il a également exprimé son intérêt pour la découverte des sites historiques et culturels de l'Éthiopie au-delà d'Addis-Abeba, notamment ses églises rupestres et ses monastères.

« Il y a beaucoup de choses à voir ici », a-t-il souligné, appelant à davantage d'efforts pour promouvoir l'Éthiopie comme destination touristique.

Un autre visiteur, le Jamaïcaine Njkita Nkruma Lundsay, qui vit en Éthiopie depuis environ 19 ans, a déclaré que Meskel revêtait pour lui une importance particulière sur les plans spirituel et culturel.

Lindsay, qui se décrit comme chrétien orthodoxe, a déclaré que l'Éthiopie représentait la liberté et un sentiment d'appartenance pour les personnes d'ascendance africaine dont les ancêtres ont été déportés pendant la traite transatlantique des esclaves.

« Pour nous, l'Éthiopie est la terre de la liberté, la liberté sous toutes ses formes, la liberté religieuse et la liberté physique », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que Meskel témoignait de la place importante qu'occupe le christianisme dans la vie culturelle de l'Éthiopie et qu'il permettait à un grand nombre de personnes de célébrer ensemble.

« Meskel représente le christianisme. C'est la découverte de la Vraie Croix », a déclaré Lindsay.

Il a également souligné que le caractère national de la célébration la distinguait des pratiques religieuses qu'elle avait connues ailleurs.

« En Éthiopie, la célébration de Meskel concerne tous les chrétiens », a-t-il déclaré, décrivant le festival comme une combinaison de dévotion religieuse et de tradition culturelle.

Lindsay a encouragé les personnes d'autres régions du monde à visiter l'Éthiopie et à découvrir cette célébration.

Pour le touriste norvégien Jorulf Husbyn, assister à Meskel a été une surprise particulièrement heureuse au cours de son voyage.

« Nous ne savions pas qu'il y avait un festival. Nous voulions nous arrêter en Éthiopie sur notre chemin vers l'Afrique australe et découvrir sa culture, sa géographie et son histoire. C'est donc une chance incroyable d'être arrivés ici le jour de ce festival », a déclaré Husbyn.

Husbyn, qui visitait l'Éthiopie pour la première fois, s'est dit impressionné par la population et par l'atmosphère qui entourait les célébrations.

Il a décrit le festival comme haut en couleur et a souligné qu'il lui avait permis d'en apprendre davantage sur l'histoire, la culture et les traditions chrétiennes de l'Éthiopie.

Chrétien et luthérien, Husbyn a déclaré que le fait d'assister à Meskel revêtait pour lui une signification particulière.

« Je suis très heureux d'être ici, de découvrir et d'explorer la culture ainsi que cette partie du christianisme », a-t-il déclaré.

Il a également fait l'éloge des paysages naturels, de l'histoire et de l'hospitalité de l'Éthiopie, affirmant qu'il recommanderait le pays aux touristes intéressés par la culture et le patrimoine.

Le visiteur allemand Andreas Schaible, qui se rendait en Éthiopie pour la deuxième fois, a déclaré que Meskel constituait sa première expérience de ce festival.

« Il est très intéressant de voir les différences entre la culture allemande et la culture éthiopienne », a déclaré Schaible.

Il a expliqué que le fait de vivre et de travailler à Addis-Abeba lui avait donné l'occasion d'observer les traditions culturelles et les célébrations publiques de l'Éthiopie.

« C'est très enrichissant pour moi d'apprendre à connaître la culture éthiopienne », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de comprendre à la fois les différences et les similitudes entre les cultures.

Schaible a également évoqué l'Éthiopie comme destination touristique, citant notamment ses traditions, sa cuisine et son café parmi les expériences qu'il a appréciées.

Il a ajouté que sa famille envisageait de visiter le pays à l'avenir.

Par ailleurs, le visiteur croate Branimir Akidžan a déclaré avoir un lien ancien avec l'Éthiopie. Il y a vécu de 1966 à 1973 et a fréquenté l'école Saint-Joseph.

Il est revenu en Éthiopie avec son épouse afin de redécouvrir les festivals et les traditions culturelles du pays.

Akidžan a déclaré que les festivals éthiopiens étaient restés particulièrement importants à ses yeux et a salué la population, les paysages et le patrimoine culturel du pays.

Les visiteurs étrangers se disent impressionnés par l'accueil, la sécurité et les transformations concrètes observées en Ethiopie. Heureux de participer à Meskel, ils souhaitent poursuivre la découverte du pays, de sa culture et de son développement.