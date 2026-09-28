Congo-Kinshasa: Deux bourgmestres se disputent la gestion de la commune de Likasi

27 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Confusion à la tête de la commune de Likasi, dans le Haut-Katanga. Deux bourgmestres revendiquent actuellement la gestion de cette municipalité : Olivier Munongo Msiri Koboko, bourgmestre titulaire, et Leya Banza, qui assure l'intérim depuis janvier 2026, rapportent des sources locales concordantes.

Absent depuis neuf mois pour des raisons de santé, Olivier Munongo est revenu aux affaires après avoir été réhabilité par la Cour d'appel du Haut-Katanga, faisant office de cour administrative d'appel.

Il a été installé le 21 septembre dernier par des huissiers de justice du Haut-Katanga, en présence du conseil communal de sécurité. Un procès-verbal d'installation et de reprise de fonctions, consulté par Radio Okapi, a ensuite été signifié à la mairie de Likasi ainsi qu'au parquet de grande instance de la ville.

Depuis son retour, Olivier Munongo travaille dans le bureau de la commune.

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Leya Banza maintient l'intérim

De son côté, Leya Banza continue d'exercer comme bourgmestre intérimaire et ne reconnaît pas, à ce stade, la reprise de fonctions de son prédécesseur, expliquent des témoins. Elle a notamment participé au conseil provincial de sécurité élargi aux maires et bourgmestres du Haut-Katanga, la semaine dernière.

Dans un communiqué de service signé le 19 septembre, elle rappelle que la commune de Likasi reste, selon elle, placée sous sa responsabilité en vertu d'une lettre datée du 21 janvier 2026 et signée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, lui confiant l'intérim.

Elle a, pour sa part, délocalisé son bureau.

Cette situation crée une confusion à la tête de la commune de Likasi, avec deux responsables exerçant leurs activités dans des bureaux distincts.

L'autorité provinciale du Haut-Katanga n'a pas encore réagi à cette situation.

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