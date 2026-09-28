Afrique: Les Eperviers sont en Zambie

27 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Les Éperviers sont arrivés dimanche matin à Ndola dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Le match contre les Chipolopolo de Zambie se disputera le mardi 29 septembre au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, avec un coup d'envoi fixé à 18 heures locales (16h GMT).

Cette rencontre intervient quelques jours après le premier succès du Togo dans cette campagne qualificative. Vendredi 25 septembre, dans un Stade de Kégué en fusion, les Éperviers s'étaient imposés face au Burundi (1-0), grâce à une frappe magistrale de Karim Dermane dès la 17e minute. Un succès arraché au terme d'une rencontre âprement disputée, et porté par le soutien du public.

Pour cette deuxième sortie, les hommes de Patrice Neveu espèrent poursuivre sur cette dynamique positive. La tâche pourrait s'avérer favorable : contrairement au Togo, la Zambie a débuté sa campagne par une défaite, s'inclinant 3-1 face à l'Algérie lors de la première journée. Un revers qui met une pression supplémentaire sur les Chipolopolo, désormais obligés de réagir devant leur public.

Une victoire à Ndola permettrait au Togo de démarrer idéalement sa campagne, avec deux victoires en deux matches, dans un groupe I où évoluent également l'Algérie et le Burundi.

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