Congo-Kinshasa: Les immondices s'accumulent autour du stade Lumumba à Matadi

Des tas d'immondices s'entassent autour du stade Lumumba, dans la commune de Nzanza, à Matadi (Kongo-Central), selon un constat des reporters de Radio Okapi, samedi 26 septembre. Les déchets obstruent plusieurs caniveaux et débordent par endroits sur la chaussée, suscitant l'inquiétude des riverains, alors que le stade est toujours en réhabilitation.

Autour de cette infrastructure sportive, l'accumulation des déchets rend certains caniveaux difficilement visibles. Les riverains redoutent notamment les conséquences de cette situation sur l'écoulement des eaux.

Dieu-Merci Mutu, habitant du quartier, estime que les caniveaux, déjà étroits, ne permettent pas une évacuation correcte des déchets qui proviennent notamment du quartier Belvédère.

« Toutes les immondices qui viennent de Belvédère restent bloquées ici », explique-t-il, appelant les autorités à assainir les abords du stade. Il évoque également des fissures apparues sur le mur situé derrière l'infrastructure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La responsabilité des habitants pointée

La société civile appelle, elle aussi, à des mesures pour mettre fin à cette situation. Colineau Malemba Mbala, coordonnateur de la Synergie des défenseurs des droits de l'homme actifs du Kongo-Central, estime que des sanctions devraient être prises contre les personnes qui déversent leurs déchets dans les caniveaux.

De son côté, le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, reconnaît la présence récurrente des immondices autour du stade, mais met également en cause le comportement de certains habitants.

« C'est toutes les semaines que nos équipes passent par là pour évacuer ces immondices. Mais dès qu'on finit l'évacuation, on vient encore remplir les lieux », affirme-t-il.

Selon le maire de Matadi, l'assainissement durable du site nécessite l'implication des services de l'environnement, de la commune, de la police ainsi que des gestionnaires du stade.

La société civile appelle les autorités à renforcer les opérations d'évacuation des déchets et le contrôle des espaces concernés. Elle exhorte également les riverains à éviter de jeter leurs détritus dans les caniveaux.