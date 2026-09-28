Sénégal: Analyse du PIB au pays - L'Ansd explique les changements opérés

Le changement d'année de base a conduit à une révision à la hausse du niveau du Pib. Selon le rapport provisoire des comptes nationaux rétropolés de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), pour la première année de la nouvelle base (2021), le Pib nominal a été réévalué à hauteur de 13,5% par rapport à l'ancienne base.

: Evolution des PIB (en milliards de FCFA) des deux séries à prix courants (Source : ANSD, comptes nationaux rétropolés ).

Sur l'ensemble de la période 2014 2021, informe l'Ansd, le niveau du Pib nominal établi selon la nouvelle base est, en moyenne, supérieur de 16,7% à celui de l'ancienne base. Toutefois, l'ampleur de la révision varie selon les années, avec des écarts compris entre 13,5% et 20,5%. Les révisions les plus importantes sont enregistrées en début de période. Elles se réduisent progressivement au cours des années suivantes.

Par ailleurs, souligne l'Ansd, les deux séries présentent des évolutions globalement similaires. Les écarts observés entre les deux séries s'expliquent principalement par l'intégration de nouvelles sources de données ainsi que par les améliorations méthodologiques apportées dans le cadre du changement d'année de base.

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À titre illustratif, de nouvelles méthodologies d'estimation ont été adoptées pour mieux prendre en compte l'auto construction des ménages, les activités illégales et l'hydraulique rurale, la prospection minière et la recherche et développement. De plus, les efforts de collecte supplémentaire ont permis de mieux valoriser l'activité de transport routier et de restauration. De même, les révisions notées sur les statistiques des finances publiques ont eu une incidence sur le niveau des séries.