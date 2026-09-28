Afrique: Cathy Sonwa, la Camerounaise qui facilite l'accès aux soins à l'international

Ingénieure en informatique de gestion devenue entrepreneure dans le secteur de la santé, Cathy Sonwa a puisé dans son propre parcours l'inspiration pour accompagner les patients africains dans leur recherche de soins. Fondatrice d'EmirAfrik, une plateforme basée aux Émirats arabes unis, elle était de passage à Dakar où elle a partagé avec l'équipe d'AllAfrica son parcours, son engagement et sa vision du tourisme médical en Afrique.

De l'Allemagne aux Émirats arabes unis, des nouvelles technologies à la santé, le parcours de Cathy Sonwa s'est construit au fil d'expériences internationales et d'un constat personnel : lorsqu'il s'agit de se soigner, trouver le bon spécialiste, obtenir des informations fiables et choisir une prise en charge adaptée peut rapidement devenir un parcours complexe.

Avec EmirAfrik, elle entend aujourd'hui faciliter ces démarches et accompagner les patients africains dans leur parcours de soins, sur le continent comme à l'international.

Une carrière internationale avant le déclic entrepreneurial

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Avant de se tourner vers le secteur de la santé, Cathy Sonwa évolue dans les technologies de l'information. Après avoir vécu en Allemagne puis aux Émirats arabes unis, elle obtient un master en informatique de gestion et travaille pour plusieurs multinationales, parmi lesquelles Mercedes, Oracle et Nasdaq.

Son parcours professionnel l'amène à accompagner des banques, des institutions publiques et différentes organisations dans leurs projets de transformation numérique. Elle y acquiert une solide expérience des nouvelles technologies et des environnements internationaux.

Mais derrière cette carrière se dessine depuis longtemps une autre ambition : créer sa propre entreprise.

Le déclic viendra d'une succession d'expériences personnelles liées à la recherche de soins médicaux. Cathy Sonwa découvre alors une difficulté qui dépasse son propre cas : pour de nombreux patients, accéder à la bonne information et identifier les spécialistes appropriés peut s'avérer particulièrement compliqué.

Elle décide d'en faire une mission entrepreneuriale.

EmirAfrik, une passerelle pour les patients

Créée il y a six ans, EmirAfrik accompagne les patients à différentes étapes de leur parcours médical : recherche de spécialistes, analyse des dossiers, organisation des consultations, coordination des traitements et suivi après la prise en charge.

La plateforme se positionne comme une passerelle entre les patients africains et des professionnels et établissements de santé à travers le monde.

Son réseau s'est progressivement développé sur le continent, notamment au Sénégal, au Cameroun, au Togo, au Bénin et en République démocratique du Congo. Il s'étend également à plusieurs destinations internationales, parmi lesquelles les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Inde, l'Espagne, la France et l'Allemagne.

Pour Cathy Sonwa, il ne s'agit toutefois pas simplement d'orienter les patients vers l'étranger. L'enjeu est d'abord d'identifier la solution la plus adaptée à leur situation, y compris lorsqu'elle est disponible en Afrique.

« Il faut montrer au patient qu'il a le choix »

Dans cette démarche, le deuxième avis médical occupe une place importante. Cathy Sonwa estime que les patients doivent pouvoir connaître les différentes options qui s'offrent à eux avant de prendre une décision concernant leur traitement.

« Pour mieux accompagner un patient, il faut lui montrer qu'il a le choix », affirme-t-elle.

EmirAfrik peut ainsi mettre les patients en relation avec plusieurs spécialistes afin qu'ils disposent de différents avis et de davantage d'informations avant de décider, avec les professionnels de santé concernés, de l'orientation de leur prise en charge.

Cette volonté de réduire les incertitudes concerne également les coûts. Avant tout déplacement, le dossier médical peut être transmis à des établissements partenaires afin d'obtenir une proposition de prise en charge ainsi qu'une estimation des dépenses.

Une démarche destinée à permettre au patient de mieux anticiper son parcours avant d'engager un voyage médical.

Rapprocher les soins des patients africains

Pour Cathy Sonwa, l'expertise médicale ne se trouve pas uniquement en dehors du continent. Son expérience internationale l'a au contraire confortée dans l'idée que les compétences et infrastructures disponibles en Afrique doivent être davantage valorisées.

« Nous sommes des Africains qui connaissons les réalités du continent », souligne-t-elle.

Lorsque les soins recherchés sont disponibles dans un pays africain, EmirAfrik peut donc privilégier cette possibilité plutôt qu'une destination plus éloignée.

Cette approche traduit sa vision du tourisme médical en Afrique : favoriser la mobilité des patients pour accéder aux soins dont ils ont besoin, tout en donnant davantage de visibilité aux établissements, spécialistes et compétences médicales présents sur le continent.

Au-delà du traitement, penser au séjour du patient

Chez Cathy Sonwa, l'accompagnement ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital.

Lorsqu'un patient doit se déplacer pour recevoir des soins, EmirAfrik peut également intervenir sur certains aspects pratiques de son séjour. À Dakar, par exemple, des activités culturelles ou touristiques peuvent être proposées lorsque l'état de santé du patient le permet.

Cette dimension s'inscrit dans une conception plus large de la conciergerie médicale : prendre en compte non seulement le traitement, mais aussi les conditions dans lesquelles le patient séjourne loin de son environnement habituel.

La confiance, un défi permanent

Dans le domaine de la santé, la confiance constitue un enjeu central. Pour une jeune entreprise basée à Dubaï et s'adressant notamment à des patients africains à distance, le défi était particulièrement important.

Dans un environnement numérique où les risques de fraude peuvent nourrir la méfiance, convaincre des patients de transmettre des informations médicales sensibles et de confier la coordination de leur parcours de soins à une structure encore peu connue n'allait pas de soi.

Six ans après la création d'EmirAfrik, Cathy Sonwa affirme avoir accompagné des centaines de patients et développé progressivement des relations avec des familles, des entreprises, des assureurs et des établissements de santé.

Prévenir plutôt que guérir

Son engagement ne se limite pas à l'accès aux traitements. Cathy Sonwa souhaite également mettre davantage l'accent sur la prévention et le dépistage.

Elle encourage les populations à effectuer régulièrement des bilans de santé et des examens de contrôle afin d'identifier suffisamment tôt d'éventuels problèmes.

« Prévenir vaut mieux que guérir », rappelle-t-elle.

De l'informatique à la santé, son parcours raconte ainsi une reconversion nourrie par une expérience personnelle devenue projet entrepreneurial.

À travers EmirAfrik, Cathy Sonwa poursuit désormais une ambition à plusieurs dimensions : faciliter l'accès des patients africains à l'information de qualité et aux spécialistes de renom, mieux les accompagner dans leurs parcours de soins et, parallèlement, contribuer à faire connaître les compétences et les possibilités de prise en charge disponibles sur le continent africain sans oublier le fort atout culturel qu'on a sur le continent pour faire de beaucoup de nos pays des destinations exceptionnelles en Tourisme Médicale.