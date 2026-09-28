Congo-Kinshasa: MIPAD 2026 - Louis Watum intègre le top 50 des meilleurs gestionnaires du secteur minier à l'échelle mondiale !

Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines de la RDC, rejoint la communauté mondiale des personnalités distinguées par MIPAD (Most Influential People of African Descent - « Personnes les plus influentes d'origine africaine »), qui célèbre depuis plusieurs années l'excellence et le leadership africains et de la diaspora.

Au fil des éditions, cette prestigieuse reconnaissance a notamment distingué des figures de renommée internationale telles qu'Oprah Winfrey, Beyoncé Knowles-Carter, Rihanna, LeBron James, Serena Williams, Usain Bolt, Lewis Hamilton et Ngozi Okonjo-Iweala.

En 2026, dans la catégorie Global Top 50 Most Influential People in Solid Minerals, le Ministre Louis Watum Kabamba est distingué aux côtés de grandes figures mondiales des mines, de l'industrie, de la finance et des politiques publiques, parmi lesquelles Aliko Dangote, Dr Patrice Motsepe, Abdul Samad Rabiu, Larry Fink, Mike Henry et Makhtar Diop. Cette reconnaissance internationale vient saluer plus de trois décennies d'engagement dans le secteur minier et le développement industriel africain, d'abord comme ingénieur et dirigeant de grandes opérations minières, puis comme responsable public, aujourd'hui à la tête du Ministère des Mines de la RDC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Louis Watum Kabamba, cette distinction n'est pas une fin en soi. Elle porte une responsabilité : transformer l'influence en impact, en oeuvrant pour une industrie minière qui crée davantage d'emplois, de compétences, d'entreprises, de transformation locale, d'infrastructures et de prospérité pour les communautés.

Cette reconnaissance de MIPAD vient ainsi mettre en lumière une ambition : ne pas simplement exporter des minerais, mais bâtir des industries ; ne pas simplement générer des revenus, mais créer des opportunités ; ne pas simplement exploiter les ressources, mais transformer durablement la richesse minière de la RDC en prospérité congolaise, conformément à la vision du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka.