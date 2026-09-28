Le drame survenu vendredi dernier à Kenge, dans la province du Kwango, où un crash a coûté la vie au Lieutenant-Général Joseph Mutombo Katalayi Tiende, Premier Président de la Haute Cour Militaire, et au Lieutenant-Général Lucien René Likulia Bakumi, Auditeur Général des FARDC, ainsi qu'à plusieurs autres membres de la délégation et de l'équipage, a suscité une profonde consternation auprès du Chef de l'Etat. Dans un élan de compassion, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu un hommage appuyé aux victimes, saluant leur engagement inébranlable au service de la justice, de la vérité et de la dignité humaine sous le drapeau national.

En sa double qualité de premier Magistrat du pays et de Commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi a urgemment chargé les services compétents de diligenter une enquête approfondie afin d'établir les circonstances et les causes exactes de cet incident malheureux.

« Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appris avec une profonde douleur l'accident aérien survenu ce vendredi 25 septembre 2026 à Kenge, dans la province du Kwango. Selon les informations communiquées par l'État-Major Général des FARDC, cet accident a notamment coûté la vie au Lieutenant-Général Mutombo Katalayi Tiende Joseph, Premier Président de la Haute Cour Militaire, et au Lieutenant-Général Likulia Bakumi Lucien René, Auditeur Général des FARDC, ainsi qu'à plusieurs autres membres de la délégation et de l'équipage.

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En sa qualité de Commandant suprême des Forces armées, le Chef de l'État s'incline devant la mémoire de toutes les victimes et rend hommage à leur engagement au service de la République. Il a instruit les services compétents de diligenter une enquête approfondie afin d'établir les circonstances et les causes exactes de cet accident. En cette douloureuse circonstance, le Président de la République adresse ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à l'ensemble des Forces Armées de la République Démocratique du Congo », rapporte une communication faite par la Présidence congolaise, sur son compte X.

Durant cette période d'épreuve, le Président Félix Tshisekedi insiste sur le recueillement et l'unité nationale afin de rendre un hommage mérité aux victimes qui, au nom de l'intérêt général, ont accompli d'énormes services à la Nation, jusqu'au sacrifice suprême.