Burkina Faso: Excellence scolaire à Sassia - Les élèves et enseignants les plus méritants récompensés

La 1re édition de l'excellence scolaire à Sassia s'est tenue le samedi 26 septembre 2026. Organisée par les ressortissants du village, elle vise à récompenser les meilleurs élèves et enseignants pour leurs résultats scolaires et à inciter à la culture de l'excellence à l'école primaire. Les meilleurs au CEP et des classes intermédiaires ont reçu des kits comprenant des sacs d'écoliers et autres fournitures scolaires. Les enseignants ont reçu des cadeaux symboliques.

Les élèves des écoles primaires « A » et « B » de Sassia et les enseignants qui se sont distingués par leurs résultats scolaires avaient le sourire aux lèvres le samedi 26 septembre 2026. En effet, ce jour, les ressortissants de la localité ont organisé la 1re édition de l'excellence scolaire pour reconnaître leur mérite. Ainsi, les meilleurs élèves au Certificat d'études primaires (CEP) 2026 et ceux ayant obtenu les meilleures moyennes dans les classes intermédiaires, du CP1 au CM1, ont été récompensés.

Les cinq premiers de chaque classe ont reçu chacun des kits scolaires comprenant des sacs d'écolier, des cahiers et autres fournitures. Le village de Sassia, dans la commune de Ténado, compte deux écoles, dont une à trois classes. La maîtresse de la classe du Cours moyen 2e année (CM2) de l'école « A », normalisée Winessoré Dabiré, a réalisé un taux de succès de 94,44 % au CEP 2026. Elle a reçu du comité d'organisation un complet de pagne tissé. Les autres enseignants n'ont pas été oubliés. Ceux qui oeuvrent quotidiennement à l'encadrement et à la formation des élèves ont reçu des cadeaux.