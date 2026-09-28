Afrique: Le pays présente son potentiel culturel et touristique à Bruxelles

27 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — L'Angola a présenté le Semba, la Kizomba et son potentiel touristique national à Bruxelles lors d'une rencontre réunissant des représentants de l'ambassade d'Angola en Belgique.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Belgique, cette rencontre a été organisée par l'ambassadeur d'Angola, Domingas Gaspar Martins.

Cette initiative a permis un échange entre les représentants diplomatiques et la diffusion des expressions culturelles angolaises, notamment le Semba et la Kizomba, éléments constitutifs de l'identité nationale.

Les participants ont pu découvrir ces deux expressions culturelles dans le cadre des efforts déployés pour valoriser et promouvoir le Semba et la Kizomba, en vue de leur reconnaissance comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La danse, la gastronomie et d'autres expressions culturelles figuraient au programme, dans le cadre d'une initiative visant à rayonner l'identité angolaise au-delà de ses frontières.

Le volet touristique a également été mis en avant grâce à l'initiative « Visit Angola », qui a présenté la richesse du potentiel touristique du pays et a cherché à renforcer sa promotion auprès des publics internationaux.

La réunion s'est conclue par une danse Rebita, un moment de convivialité entre les participants.

Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions de diplomatie culturelle de la représentation angolaise en Belgique, qui utilise la culture et le tourisme comme instruments de promotion de l'image de l'Angola à l'étranger.

Les relations politico-diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Belgique ont officiellement débuté en 1979 et couvrent actuellement des domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la santé, le déminage, les transports, l'énergie et la coopération politique.

La coopération bilatérale a également connu de nouveaux efforts de diversification, les deux pays cherchant à étendre leurs relations au-delà des secteurs traditionnels, notamment l'industrie, l'agro-industrie, l'énergie, les ports et les transports.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.