Afrique: Le pays présente son potentiel culturel et touristique à Bruxelles

Luanda — L'Angola a présenté le Semba, la Kizomba et son potentiel touristique national à Bruxelles lors d'une rencontre réunissant des représentants de l'ambassade d'Angola en Belgique.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Belgique, cette rencontre a été organisée par l'ambassadeur d'Angola, Domingas Gaspar Martins.

Cette initiative a permis un échange entre les représentants diplomatiques et la diffusion des expressions culturelles angolaises, notamment le Semba et la Kizomba, éléments constitutifs de l'identité nationale.

Les participants ont pu découvrir ces deux expressions culturelles dans le cadre des efforts déployés pour valoriser et promouvoir le Semba et la Kizomba, en vue de leur reconnaissance comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

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La danse, la gastronomie et d'autres expressions culturelles figuraient au programme, dans le cadre d'une initiative visant à rayonner l'identité angolaise au-delà de ses frontières.

Le volet touristique a également été mis en avant grâce à l'initiative « Visit Angola », qui a présenté la richesse du potentiel touristique du pays et a cherché à renforcer sa promotion auprès des publics internationaux.

La réunion s'est conclue par une danse Rebita, un moment de convivialité entre les participants.

Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions de diplomatie culturelle de la représentation angolaise en Belgique, qui utilise la culture et le tourisme comme instruments de promotion de l'image de l'Angola à l'étranger.

Les relations politico-diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Belgique ont officiellement débuté en 1979 et couvrent actuellement des domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la santé, le déminage, les transports, l'énergie et la coopération politique.

La coopération bilatérale a également connu de nouveaux efforts de diversification, les deux pays cherchant à étendre leurs relations au-delà des secteurs traditionnels, notamment l'industrie, l'agro-industrie, l'énergie, les ports et les transports.