Afrique: Le PR rentre au pays après sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est rentré au pays ce dimanche après avoir participé à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où il a abordé les défis à la paix et à la sécurité internationales.

Accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, le chef de l'État a été accueilli par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, à l'aéroport international 4 de Fevereiro.

Dans son discours prononcé le 22 septembre, João Lourenço a exprimé sa profonde préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le monde et a estimé que la communauté internationale vit actuellement dans un climat d'« anarchie mondiale », où, a-t-il déclaré, la force prime sur la raison et le droit.

Face à cette situation, le chef de l'État a appelé au renforcement du rôle des Nations Unies et au développement du dialogue, de la diplomatie et du droit international comme instruments de règlement pacifique des conflits.

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Il a condamné le terrorisme et mis en garde contre le risque d'un conflit mondial, compte tenu de l'escalade des tensions dans différentes régions.

João Lourenço a également présenté les initiatives de l'Angola en matière de prévention et de résolution des conflits en Afrique, en soulignant la 21e Conférence extraordinaire de l'Union africaine, qui s'est tenue récemment à Luanda.

Il a plaidé pour la mise en oeuvre effective de la résolution 2719 du Conseil de sécurité afin de garantir un financement prévisible et durable des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine.

Dans son discours, il a également abordé les conflits en Europe, au Moyen-Orient, dans la région du Golfe persique et en Afrique, la situation des Palestiniens, le changement climatique, le financement du développement, la dette et les défis posés par l'intelligence artificielle.

La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies a constitué un autre point central de son intervention, l'Angola réaffirmant la nécessité d'une meilleure représentation africaine au sein des instances décisionnelles de l'organisation.

La participation du Président s'inscrit dans une année particulièrement importante pour l'Angola, qui célèbre en décembre le 50e anniversaire de son admission comme membre à part entière des Nations Unies.

Dans ce contexte, João Lourenço a réaffirmé l'engagement de son pays en faveur du multilatéralisme, du droit international et de la recherche de solutions pacifiques aux conflits.

Réunions bilatérales

En marge de l'Assemblée générale, João Lourenço s'est entretenu avec diverses personnalités du monde politique, diplomatique, économique et d'autres secteurs, notamment le président du Conseil européen, António Costa, le Premier ministre canadien, Mark Carney, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le Premier ministre portugais, Luís Montenegro.

Avec António Costa, le Président angolais a évoqué l'approfondissement du partenariat entre l'Angola et l'Union européenne, en mettant l'accent sur l'investissement, la diversification économique, la connectivité, le corridor de Lobito et l'initiative Global Gateway.

Avec Mark Carney, il a analysé les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre l'Angola et le Canada, en particulier dans les secteurs minier, des minéraux critiques, de l'investissement et de la coopération économique.

Lors d'une rencontre avec Luís Montenegro, qui s'est tenue le mercredi 23 septembre à New York, les deux dirigeants ont discuté du renforcement des relations bilatérales dans divers domaines et des perspectives de leur élargissement.

Le Chef de l'État s'est également entretenu avec António Guterres, avec lequel il a abordé les questions relatives à la coopération entre l'Angola et les Nations Unies, ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun.

L'ordre du jour comprenait des rencontres avec Jeffrey Sachs, directeur du Centre pour le développement durable de l'Université Columbia, et avec l'homme d'affaires Rob Walton, afin d'échanger sur les priorités de développement pour l'Angola et l'Afrique et sur les questions liées à la collecte de fonds.

João Lourenço a également reçu Miguel Ángel Moratinos, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Haut Représentant de l'Alliance des civilisations, Anaclaudia Rossbach, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice exécutive d'ONU-Habitat, Clay Neff, président de Chevron, ainsi que d'autres dirigeants d'institutions internationales et d'entreprises.

Parmi les réunions tenues à New York figurait une audience avec une délégation de la NBA, conduite par le commissaire adjoint et directeur des opérations, Mark Tatum.

À cette occasion, la possibilité que Luanda accueille des matchs des séries éliminatoires de la NBA a été évoquée, une initiative qui a reçu le soutien du Président de la République.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est déroulée sous le thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui apporte des résultats pour tous ».