Angola: Des systèmes d'approvisionnement en eau de Huambo estimés à 129,3 millions de dollars

Huambo ( — Le Programme de réhabilitation et de mise en service des systèmes d'approvisionnement en eau (PROSAH), d'une valeur de 129,3 millions de dollars, bénéficiera à 721 000 habitants de quatre municipalités de la province de Huambo.

Selon un communiqué de presse de la société Imbono, transmis à l'ANGOP dans le cadre du salon Expo-Huambo, qui se tient de jeudi à dimanche, le programme concerne les municipalités de Caála, Londuimbali, Longonjo et Mungo.

L'initiative comprend des interventions dans les domaines du captage, du traitement, du stockage et de la distribution de l'eau.

Parmi les principaux objectifs du programme figurent une capacité de traitement totale de 950 mètres cubes par heure, 90 kilomètres de nouveaux réseaux de distribution, une capacité de stockage de 19 000 mètres cubes et plus de 34 000 nouveaux raccordements domestiques.

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Lancé en août dernier, le projet est coordonné administrativement et financièrement par Imbono, qui est responsable de l'élaboration et de la gestion des processus nécessaires à son exécution.

Il est également précisé que l'entreprise présente le projet Acqua, une unité commerciale spécialisée dans l'eau et l'assainissement, forte d'une expérience en matière de remise en état, de modernisation, de gestion, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'approvisionnement en eau en Angola.

Selon le document, dans la province de Huíla, Acqua participe au volet II du lot H12 du Projet de construction et d'extension des systèmes d'approvisionnement en eau (PCESSA), avec des travaux relatifs aux approvisionnements d'urgence, à l'exploitation assistée, à la maintenance, au contrôle de la qualité de l'eau, à la réduction des pertes et à la formation.

Débutée en juin dernier et d'une durée de 24 mois, l'intervention comprend des travaux de terrain spécialisés, notamment la maintenance des puits de captage.

L'entreprise participe également au projet Quilonga Grande dans la région de Luanda, visant à renforcer les capacités d'approvisionnement en eau, ainsi qu'à la Station de traitement des eaux (ETA) de Luongo à Benguela, où elle contribue à la remise en état et à la modernisation du système.

Selon Imbono, cette expérience englobe non seulement la réhabilitation et la modernisation des infrastructures, mais aussi l'exploitation, la maintenance, l'amélioration de l'efficacité et le renforcement des capacités techniques, autant d'aspects essentiels à la pérennité des systèmes d'approvisionnement en eau.

À cet égard, le directeur marketing et communication d'Imbono, Iury Rodrigues, a estimé que le PROSAH représente une intervention d'envergure pour renforcer les systèmes d'approvisionnement en eau à Huambo.

Il a précisé que la participation de l'entreprise à ce programme lui permet d'associer la coordination financière et administrative du contrat à l'expérience acquise par le groupe dans le secteur de l'eau, notamment via Acqua.

Il a ajouté que la participation d'Imbono à l'Expo-Huambo comprend la présentation de projets liés à la sécurité hydrique et aux infrastructures sociales développés dans différentes régions d'Angola.

Organisé au Jardin botanique de Huambo, cet événement réunit entreprises, entrepreneurs et investisseurs de divers secteurs afin de promouvoir les partenariats, les investissements et les opportunités d'affaires, et de contribuer à la diversification de l'économie provinciale.

Imbono est la plateforme d'investissement et de développement des infrastructures du groupe Gemcorp, active dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la sécurité alimentaire et des infrastructures sociales.