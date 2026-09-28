Angola: Le FACRA prévoit d'accroître ses investissements à Huambo

Huambo ( — Le Fonds actif de capital-risque angolais (FACRA) prévoit d'accroître son portefeuille d'investissements à Huambo, en privilégiant les micro, petites et moyennes entreprises (PME) liées à la logistique, à l'agroalimentaire et à la chaîne de valeur agricole.

Cette intention a été exprimée ce dimanche à l'ANGOP par le technicien en gestion et suivi de projets du FACRA, Ângelo Pinheiro, lors de la troisième édition de l'Expo-Huambo, qui se tient depuis jeudi dernier sur le thème « Connecter les entreprises pour diversifier l'économie ».

Il a indiqué que la participation à cet événement leur avait permis de constater un vif intérêt de la part des entrepreneurs locaux pour des projets liés au stockage, à la conservation, au transport et à la transformation des produits agroalimentaires.

Le responsable a considéré ces secteurs comme stratégiques pour la diversification de l'économie, l'augmentation de la production nationale et le renforcement de la sécurité alimentaire.

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Il a précisé que le FACRA examinait actuellement 150 demandes de financement émanant d'entreprises de différentes régions du pays, le processus d'évaluation et d'approbation prenant en moyenne moins d'un mois, après quoi les demandeurs sont informés.

Sans divulguer les montants ni la durée des subventions, il a indiqué que l'institution avait déjà financé sept projets à l'échelle nationale, avec des investissements dans les provinces de Benguela, Huambo et Huíla.

Il a expliqué que le modèle de capital-risque du FACRA repose sur l'acquisition d'une participation minoritaire dans le capital social des entreprises, contrairement aux prêts bancaires traditionnels qui exigent des garanties.

Outre l'investissement financier, a-t-il ajouté, le Fonds participe à la gestion des entreprises, notamment sur les plans administratif et financier, par l'intermédiaire de gestionnaires qui supervisent l'exécution des projets et participent aux décisions stratégiques.

Il a expliqué que les promoteurs doivent soumettre, dans un premier temps, une lettre de demande, un plan d'affaires avec une projection minimale de cinq ans, une attestation de conformité fiscale et une attestation de cotisation de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS).

À cet égard, Ângelo Pinheiro a conseillé aux chefs d'entreprise de renforcer leur organisation, leur transparence et leur rigueur dans la gestion de leur entreprise, afin de faciliter l'accès aux investissements et d'assurer la pérennité de leurs sociétés.

Concernant les demandes soumises lors de l'Expo Huambo, il a garanti une analyse et une réponse plus rapides, conformément à la devise de l'événement et aux objectifs du FACRA visant à renforcer les partenariats stratégiques et à soutenir les investissements dans la logistique de la production agricole et la transformation des produits nationaux.

Créé il y a 10 ans, le Fonds actif de capital-risque actif angolais soutient les entreprises nationales par le biais de prises de participation au capital social, en mettant l'accent sur le développement du secteur privé, la diversification de l'économie et le renforcement des micro, petites et moyennes entreprises.