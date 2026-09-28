Angola: Le magazine Conecta met en lumière le rôle du PR dans la transformation numérique

Luanda — Les orientations mises en oeuvre par le Président de la République, João Lourenço, pour dynamiser le secteur technologique angolais sont au coeur du premier numéro du magazine « Conecta », publication spéciale de l'Ambassade d'Angola en RDC, consacrée à l'ANGOTIC 2026.

Ce premier numéro de « Conecta » présente la stratégie de transformation numérique du pays, en détaillant les actions et orientations mises en oeuvre sous l'impulsion du Président João Lourenço pour stimuler le secteur technologique angolais.

Publiée en français et en portugais, la revucone met en avant les déclarations du Ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Mário Oliveira, selon lequel l'Angola a entrepris une ambitieuse modernisation technologique.

Cette stratégie vise également à diversifier l'économie, à favoriser l'inclusion sociale, à promouvoir la bonne gouvernance et à améliorer les services publics, dans une perspective de développement socio-économique.

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Par ailleurs, le magazine relate la visite de la Première Dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, sur les stands de l'événement, ainsi que le nouveau protocole d'accord signé entre l'Institut angolais des communications (INACOM) et l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques de la République du Congo (ARPCE).

Cet accord établit les bases de la régulation du secteur des communications électroniques, en accordant une attention particulière à la gestion des signaux et des services le long de la frontière entre les deux pays.

La publication aborde également les projets du Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), la régulation du secteur des télécommunications et des technologies de l'information, la coopération bilatérale entre l'Angola et la RDC dans ces domaines, ainsi que le lancement de Conecta Angola Comercial, une initiative visant à apporter l'internet par satellite aux zones frontalières du pays.

Un autre thème central est le rôle des promoteurs de startup à l'ANGOTIC, qui, par leur créativité et leur ingéniosité, démontrent le potentiel technologique national, comme l'a souligné le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano.

Le magazine souligne également le renforcement des partenariats dans le secteur technologique entre l'Angola et la RDC, un thème central de la sixième édition de l'ANGOTIC, illustré par la présence du ministre des Postes, Télécommunications et Affaires numériques de la République démocratique du Congo, José Mpanda Kabangu.

Accompagné du président du conseil d'administration de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la République démocratique du Congo (ARPTC), Christian Katende Mukinayi, et d'experts du secteur, le ministre congolais a insisté sur le renforcement de l'intégration numérique et de la coopération technologique entre la RDC et l'Angola.

Le texte aborde également le défi que représente pour la Communauté angolaise au Congo (CAC) l'intégration des nouvelles technologies de l'information dans la vie quotidienne.

À cet égard, l'inauguration du nouveau siège à Kinshasa par l'ambassadeur d'Angola en RDC, Miguel da Costa, constitue une étape importante visant à moderniser et à accélérer la réponse aux besoins de la communauté.

« Conecta » souligne également la participation des délégations angolaise et congolaise au 7e Forum Chine-Afrique sur la coopération médiatique, qui s'est tenu à Pékin les 19 et 20 août.

La délégation angolaise était conduite par le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas Albino.

Le 7e Forum Chine-Afrique sur la coopération médiatique est une rencontre consacrée au renforcement des échanges et de la coopération dans les domaines des médias et de l'audiovisuel entre la Chine et l'Afrique.

Cette édition a réuni environ 400 représentants de Chine et de 45 pays africains, parmi lesquels des responsables gouvernementaux et des représentants des médias, des membres du corps diplomatique, des chefs d'entreprise et des universitaires.

Cette édition s'est conclue par une réflexion sur le défi lancé par l'Exécutif : accroître la contribution des télécommunications au produit intérieur brut (PIB), afin de tirer parti de la transformation numérique du pays.

Cette importance a été réaffirmée à Luanda par le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, Ângelo Buta João, lors de l'ouverture de la 3e réunion élargie du conseil d'administration d'Angola de la Telecom, un événement consacré à l'analyse des stratégies de renforcement du secteur des communications électroniques et du développement technologique national.