Angola: Des experts reconnaissent le rôle stratégique du tourisme

Luanda — Des experts angolais considèrent le tourisme comme un secteur stratégique, au vu des possibilités qu'il offre pour la diversification de l'économie angolaise.

Réagissant à la situation du secteur touristique en Angola, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme qui se célèbre ce dimanche, le président de l'Ordre des économistes angolais, Wilson Neves, estime que le tourisme peut jouer un rôle stratégique dans la diversification de l'économie angolaise, en générant des revenus et en créant des emplois.

Il souligne le potentiel humain et les ressources naturelles de l'Angola, qui doivent être mis à profit pour le développement du secteur touristique.

Pour Wilson Neves, le tourisme représente une opportunité pour l'Angola de diversifier ses sources de revenus et de créer des emplois, contribuant ainsi à une économie moins dépendante des secteurs traditionnels.

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Concernant la durée de séjour des touristes dans le pays, actuellement très courte, il a déclaré que pour inverser cette tendance, il est nécessaire de renforcer les investissements dans les infrastructures, mais aussi d'investir dans une stratégie intégrée pour le développement du secteur.

Il a souligné que l'existence d'une stratégie au sein du ministère du Tourisme constitue une avancée positive, préconisant une mise en oeuvre « réfléchie et proactive », avec des priorités, une envergure et un calendrier permettant de transformer rapidement le potentiel existant en résultats concrets.

Il a ajouté que l'objectif principal est d'accroître la capacité de l'Angola à attirer touristes et investisseurs, en tirant parti de sa position et de ses ressources pour s'imposer comme une plaque tournante régionale majeure du commerce, du tourisme et de l'investissement.

Selon le président de l'ordre, le développement du secteur pourrait contribuer non seulement à augmenter les recettes touristiques, mais aussi à dynamiser d'autres secteurs de l'économie et à créer des emplois.

De son côté, l'économiste Alves da Rocha a évoqué le profil des touristes, soulignant que la situation évolue déjà, même si une grande partie des touristes se rendent encore en Angola pour affaires.

D'après l'économiste, l'Angola commence à observer un changement de comportement chez les visiteurs, qui auparavant voyageaient principalement pour des raisons professionnelles et retournaient dans leur pays d'origine une fois leurs engagements remplis.

« Auparavant, les gens venaient principalement pour affaires, réglaient leurs problèmes et rentraient chez eux. Mais aujourd'hui, grâce aux politiques mises en oeuvre par le gouvernement - promotion, participation de l'Angola à diverses foires - les touristes viennent pour affaires et séjournent dans le pays à la suite de ces voyages, ou viennent simplement pour les loisirs », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, elle a reconnu que le secteur touristique angolais avait bénéficié d'investissements et contribué à la création d'emplois, mais que sa croissance dépendrait de la continuité des politiques publiques et de la capacité du pays à rivaliser avec les autres destinations touristiques de la région.

Interrogée sur les mesures que l'Angola devrait prendre pour améliorer efficacement le secteur touristique, l'économiste a déclaré qu'il était nécessaire de tenir compte des progrès déjà accomplis, mais aussi de la concurrence régionale.

La Journée mondiale du tourisme est célébrée chaque année le 27 septembre. Instituée en 1979 par ONU Tourisme (anciennement OMT), elle a été fêtée pour la première fois en 1980.

Cette date commémore l'adoption des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme le 27 septembre 1970.

Afin de sensibiliser le public à l'importance économique, sociale, culturelle et politique du tourisme à l'échelle mondiale, l'événement de cette année se déroule sous le thème : « Numérique et intelligence artificielle pour repenser le tourisme », soulignant le rôle de l'innovation technologique dans la durabilité et la gestion des destinations.