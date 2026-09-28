Afrique: Le pays et l'Arménie signent un accord d'exemption de visa

New York — L'Angola et l'Arménie ont signé vendredi, à New York, un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, afin de faciliter les déplacements entre les deux pays et de renforcer leurs relations bilatérales.

L'accord a été signé en marge de la 81e Assemblée générale des Nations Unies par les ministres des Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, et des Affaires étrangères et du Commerce international de l'Arménie, Ararat Mirzoyan.

Aux termes de cet accord, les citoyens des deux pays titulaires des passeports concernés peuvent entrer ou transiter par le territoire de l'autre partie sans visa et y séjourner pour une durée maximale de 90 jours.

La signature de cet accord constitue une nouvelle étape dans l'approfondissement de la coopération entre l'Angola et l'Arménie.

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L'Angola et l'Arménie ont établi des relations diplomatiques le 3 octobre 1994.

Ces dernières années, les deux pays se sont efforcés de renforcer le dialogue politique et d'élargir leur coopération bilatérale.

En septembre 2025, toujours à New York, Téte António et Ararat Mirzoyan ont paraphé deux instruments visant à approfondir les relations bilatérales : un mécanisme de consultations politiques et un accord de formation diplomatique entre les académies de leurs ministères des Affaires étrangères respectifs.

Sur le plan économique, les deux pays ont identifié de nouveaux domaines d'intérêt commun, notamment le commerce bilatéral, l'exploitation des ressources naturelles, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et les télécommunications.

L'Arménie est un pays enclavé du Caucase, situé entre l'Europe orientale et l'Asie occidentale. Elle partage ses frontières avec la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Iran.