Afrique: La CPLP participe à la conférence sur le dialogue Afrique-Europe

26 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/SB

Luanda — La secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Maria de Fátima Jardim, a participé vendredi, à Porto, au Portugal, à la conférence « Dialogue Afrique-Europe : Infrastructures - Financement et mise en oeuvre ».

Organisée par la Porto Business School de l'Université de Porto, cette rencontre a rassemblé des décideurs publics, des représentants d'institutions financières et du secteur privé afin d'examiner les principaux défis et opportunités liés au développement des infrastructures en Afrique, notamment en matière de financement et de réalisation de projets.

L'initiative, à laquelle a également participé l'Africa Futures Center, visait à réunir des représentants des secteurs public, financier et privé pour analyser le rôle des infrastructures dans le développement de l'Afrique et le renforcement de la coopération entre les deux continents.

Lors de la séance de clôture, Maria de Fátima Jardim a apporté une perspective institutionnelle au débat sur les défis et les opportunités liés au développement des infrastructures et au financement de projets en Afrique, ainsi que sur le rôle de la coopération entre les pays membres du CPLP et entre l'Afrique et l'Europe.

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Les ministres des Infrastructures et du Logement du Portugal, Miguel Luz, et d'Angola, Carlos Alberto dos Santos, ainsi que le coordinateur du Bureau central des réformes et des projets stratégiques de la Présidence de la République du Mozambique, João Machatine, ont également participé à cet événement.

La conférence visait à promouvoir un dialogue ouvert sur le financement, la mise en oeuvre des projets et la création de partenariats, en réunissant des décideurs publics, des institutions financières et le secteur privé autour de défis concrets et d'opportunités de développement.

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