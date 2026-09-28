Afrique: L'Italie sélectionne 20 entreprises agricoles angolaises pour un programme d'échange

Huambo ( — Vingt entreprises agricoles angolaises seront sélectionnées pour un programme d'échange en Italie, à l'issue d'une formation de sept jours à Huambo portant sur l'exportation, la certification et l'accès aux marchés de l'Union européenne.

Cette information a été communiquée par le directeur de l'Agence du commerce extérieur de l'ambassade d'Italie, Andrea Ferrari, à l'issue de la formation destinée aux membres de 60 entreprises agricoles opérant le long du Corridor de Lobito.

Il a précisé que les 20 entreprises sélectionnées participeront à un programme d'échange en Italie, axé sur l'agroalimentaire, le marketing, la gestion d'entreprise et l'accès aux marchés internationaux.

Le responsable a souligné la disponibilité des entrepreneurs italiens pour partager des solutions technologiques avec les entreprises angolaises, notamment dans les domaines de la production et de la productivité agricole.

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Andrea Ferrari a estimé que les ressources en eau et les sols fertiles de l'Angola offrent des conditions propices au développement de l'agro-industrie et à l'augmentation de la production destinée à l'exportation.

Il a indiqué que 170 entreprises agricoles angolaises ont déjà participé à des activités de renforcement des capacités organisées dans le cadre de la coopération entre les deux pays, avec deux sessions à Luanda et une à Huambo.

Il a indiqué que la formation dispensée à Huambo portait sur les exigences de certification nécessaires à l'entrée des produits angolais sur le marché de l'Union européenne.

Selon Andrea Ferrari, la formation a abordé les techniques d'exportation, les technologies appliquées à l'agriculture, la gestion d'entreprise et les procédures de certification des produits conformément aux normes de l'Union européenne.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Angola et l'Italie et vise à contribuer à l'accroissement de la compétitivité des entreprises agricoles, à la diversification de l'économie et au renforcement des exportations.

La coopération entre l'Angola et l'Italie couvre des domaines tels que l'agriculture, le commerce, la formation, le transfert de technologies et le développement des entreprises.