Angola: Le CFB prévoit de rénover 100 wagons d'ici 2027

Huambo ( — Le Chemin de Fer de Benguela (CFB) prévoit de renforcer ses services de transport de voyageurs et de marchandises légères d'ici 2027, grâce à la rénovation de 100 wagons et de deux trains Camacov entre Lobito et Luau.

Cette annonce a été faite samedi par le président du conseil d'administration du CFB, António Manuel Cabral, lors de l'Expo-Huambo, qui a ouvert ses portes jeudi dernier et se termine ce dimanche, sous le thème « Connecter les entreprises pour diversifier l'économie ».

Il a ajouté que dans un premier temps, 50 wagons seront rénovés, puis 50 autres, dans le cadre d'une opération visant à accroître la capacité de transport de voyageurs et de marchandises légères sur la ligne.

Il a rappelé que ces wagons avaient été acquis en 2011 et 2012 et que, depuis, ils ont subi une usure importante due à un manque d'entretien et de rénovation adéquats.

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Il a expliqué que les problèmes concernent principalement les roues, les systèmes de freinage, l'éclairage, la climatisation, les sièges et les systèmes d'alimentation en eau, ainsi que les fuites, autant d'éléments qui affectent la fiabilité et la sécurité des trains.

Pour la première phase de la remise en service, le CFB dispose de 200 essieux montés pour 50 wagons et de 48 essieux montés pour huit locomotives, acquis dans le cadre du processus de concession lancé en 2024.

Antonio Cabral a indiqué que la capacité de transport de passagers a augmenté ce mois-ci, passant de 1 073 à 1 576 places, soit une hausse de 46 %.

Actuellement, le service propose des trains de 10 voitures à destination de Huambo, de 7 à destination de Cuito, de 5 à destination de Luena et de 10 voitures pour l'express de Lobito, contre 6 auparavant.

Pour 2027, il a précisé que deux trains Camacov de 10 voitures chacun, entre Lobito et Luau, sont prévus afin de renforcer l'offre de transport sur cette ligne.

Le directeur a expliqué que sa compagnie assure le transport de passagers et de petits chargements jusqu'à cinq tonnes, tandis que le transport de marchandises et la gestion de la ligne relèvent de la responsabilité de la compagnie Lobito Atlantic Railway, dans le cadre de la concession.

Il a précisé que, parmi les principaux produits transportés en petits chargements, figuraient les oignons, les pommes de terre, les carottes, les haricots, le maïs, ainsi que d'autres produits agricoles, la gare de Cuito enregistrant un volume important de marchandises dans ce secteur.

Antonio Cabral a estimé que les tarifs actuels ne permettent pas, à eux seuls, de couvrir les coûts d'entretien et de remise en état du matériel roulant.

Il a rappelé que sur la ligne Huambo-Luena, le billet de troisième classe, qui est d'ailleurs le plus demandé, coûte 2 950 kwanzas, tandis qu'entre Cuito et Luena, le tarif est de 2 450 kwanzas.

Il a également évoqué le vandalisme comme l'un des problèmes affectant le matériel roulant, avec une incidence plus élevée dans les provinces de Huambo et de Bié.

Il a indiqué que le quartier de São Pedro enregistre le plus grand nombre d'actes de vandalisme au niveau de la province de Huambo, tandis qu'à Bié, ces actes sont plus fréquents dans les municipalités de Catabola et Camacupa.

Il a précisé que les dégâts touchent principalement les vitres des wagons, dont le remplacement est difficile en raison de la faible disponibilité de modèles compatibles sur le marché national.

Pour lutter contre le vandalisme, a-t-il expliqué, le CFB mène des campagnes de sensibilisation, en coordination avec les communautés, les églises, les autorités traditionnelles et les organes de défense et de sécurité, avec le message « le train transporte la paix ».

Selon António Cabral, les campagnes de sensibilisation menées à Benguela contribuent à la diminution des cas de vandalisme dans cette province.

Il a ajouté que le CFB prépare également la transition des systèmes de freinage à vide vers les freins à air comprimé, ainsi que l'ajout de wagons et l'expansion des services à Camacov.

Il a affirmé que cette mesure devrait profiter aux localités où les commerçants utilisent le transport ferroviaire pour l'acheminement des produits agricoles et autres marchandises de petite taille.

Il a souligné le renforcement des plateformes logistiques de Caála et Luau, véritables points de soutien pour la circulation des produits et la connexion entre producteurs, commerçants et marchés.

Corridor de Lobito

Concernant l'avenir du Corridor de Lobito, António Cabral a plaidé pour une approche qui dépasse le simple transport de minéraux et intègre l'agriculture, la logistique et le commerce régional.

Il a estimé que la production agricole des zones intérieures peut bénéficier d'une liaison ferroviaire avec les marchés nationaux et les pays enclavés d'Afrique australe, grâce à des plateformes logistiques et des points de concentration de marchandises. « C'est un corridor mondial, pas seulement angolais », a-t-il déclaré.

Il a plaidé pour une plus grande intégration des différents acteurs et l'exploitation des opportunités économiques générées par la liaison ferroviaire.

Concernant l'Expo-Huambo, António Cabral a considéré que le salon offre aux entreprises et aux institutions l'opportunité de nouer des partenariats, d'identifier de nouvelles opportunités commerciales et de développer leurs relations commerciales.

Il a comparé l'événement à une « bourse », car il réunit différents acteurs dans un espace propice aux affaires et à la coopération.

Chemin de fer de Benguela

Le chemin de fer de Benguela est l'une des principales infrastructures ferroviaires de l'Angola. Il relie la côte à l'intérieur du pays, jusqu'à Luau, à la frontière avec la République démocratique du Congo.

Cette ligne fait partie du corridor de Lobito, un axe stratégique reliant le port de Lobito à l'intérieur de l'Afrique australe. Ce corridor est essentiel au transport de minéraux, de marchandises et de produits agricoles, et contribue au développement du commerce régional.

Aux termes de la concession, Lobito Atlantic Railway assure le transport de marchandises et la gestion de la ligne, tandis que le chemin de fer de Benguela conserve la responsabilité du transport de passagers et de petits colis.