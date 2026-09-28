Afrique: Handball - Le pays conclut son cycle de matchs par une victoire contre l'Égypte

26 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — L'équipe féminine senior de handball d'Angola s'est imposée face à l'Égypte samedi soir (24-18), lors du deuxième match du troisième cycle de préparation pour la Semaine IHF, qui s'est achevée samedi au Caire.

Après une première mi-temps équilibrée, les Perles ont rejoint les vestiaires avec un léger avantage (10-9).

En seconde période, l'expérience et l'agressivité des championnes d'Afrique ont permis de prendre le contrôle du match et de s'assurer la victoire (24-18).

À noter que lors du premier match, disputé jeudi dernier, les Angolaises s'étaient déjà imposées (27-23).

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L'équipe est composée :

Gardiennes : Marta Alberto et Filigénia Morais ;

Milieux défensives : Thayany Castro et Liliane Mário ;

Latérales gauches : Vilma Nenganga et Rossana Mateus ;

Latérales droites : Juliana Machado et Lourdes Pedro ;

Défenseures centrales Helena Paulo et Chelcia Gabriel ;

Polyvalente : Isabel Guialo ;

Ailières gauches : Mbongo Masseu et Marcela Tati ;

Ailières droites : Emingarda Ferreira et Balbina Nunda.

L'équipe nationale se prépare à défendre son titre africain, la compétition étant prévue en novembre en Tunisie.

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