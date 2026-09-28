Afrique: Le pays dans le groupe D de la Coupe du Monde des Amputés

26 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MC/WR/SB

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football pour amputés est placée dans le groupe D de la Coupe du Monde, qui se déroulera du 13 au 22 novembre à San Juan de los Lagos, au Mexique.

Selon le tirage au sort effectué dans le pays hôte, l'Angola se trouve dans le même groupe que la Colombie, le Ghana et l'Irak.

Composition des groupes :

Groupe A - Mexique, Italie, Libéria et Algérie

Groupe B - Turquie, Espagne, Nigeria et Égypte

Groupe C - Brésil, Japon, Allemagne et Ukraine

Groupe F - Angleterre, Pologne, Iran et Costa Rica

Groupe D - Angola, Colombie, Ghana et Irak

Groupe E - Ouzbékistan, Maroc, États-Unis et Uruguay.

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