Angola: Un responsable appelle à une utilisation rationnelle des infrastructures sportives

Cabinda ( — Le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, a lancé, samedi, dans la province de Cabinda, un appel à la sensibilisation des jeunes à la préservation et à l'utilisation rationnelle des infrastructures sportives.

Lors de sa visite de 48 heures dans la province de Cabinda, Paulo Madeira a déploré, devant la presse, l'état de dégradation de plusieurs infrastructures sportives de la région, due au manque d'entretien et au vandalisme.

Il a reconnu que des infrastructures telles que le stade national de Chiazi, le pavillon omnisports de Tafe et d'autres terrains n'étaient pas utilisées à leur juste valeur et nécessitent désormais une rénovation complète.

Selon lui, Cabinda traverse une crise majeure en matière d'infrastructures sportives, en raison de l'état de délabrement avancé de ses stades et pavillons.

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D'après le secrétaire d'État, Cabinda se classe deuxième ou troisième province en termes de capacité installée d'infrastructures sportives, mais malheureusement, ces installations sont actuellement inutilisées.

Il a demandé une plus grande implication des médias dans la diffusion d'informations sur la préservation et le bon usage des infrastructures sportives.

À Cabinda, le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, a non seulement présidé une réunion avec les responsables sportifs de la région nord, mais a également consulté des agents sportifs de différentes disciplines et évalué l'état technique et physique des infrastructures du secteur.