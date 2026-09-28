Angola: UNITEL remporte à nouveau le Grand Prix Expo-Huambo

Huambo ( — L'opérateur de téléphonie mobile et de télécommunications UNITEL a remporté, ce dimanche matin, le Grand Prix Expo-Huambo pour la deuxième année consécutive, se distinguant dans la catégorie des services de communication.

Cette distinction a été décernée lors du Gala des Prix Expo-Huambo 2026, qui s'est ouvert jeudi dernier, sous le thème « Connecter les entreprises pour diversifier l'économie ».

Dans la catégorie Industrie, Agroalimentaire, le prix a été attribué à Carrinho Proteínas pour son exceptionnelle production et productivité d'aliments pour animaux sur le marché national.

Dans la catégorie Construction civile, la distinction est revenue à Omatapalo, tandis que la Banque d'Investissement Angolaise (BAI) a été reconnue comme la meilleure institution financière pour sa performance institutionnelle, sa capacité à financer des projets et son soutien à l'entrepreneuriat local.

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Le gala a également mis à l'honneur des entreprises et des institutions qui se sont distinguées lors de l'événement, notamment Fidelidade Angola, le Centro de Reabilitação Física Princesa Diana, Caminho de Ferro de Benguela (CFB), ZAP, Cooperativa Casanje, Ferpinta Angola, l'Administração Geral Tributária (AGT), le Gabinete Provincial da Educação, IMEX et l'Administration de Huambo.

Lors de la cérémonie, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a déclaré que le gala de remise des prix visait à reconnaître publiquement les entreprises et les organismes qui se sont le plus distingués lors de la troisième édition de l'Expo-Huambo.

Il a considéré l'Expo-Huambo comme une plateforme permettant de développer les opportunités commerciales et de dynamiser l'activité économique locale, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la valorisation de la production provinciale.

L'événement a attiré 55 000 visiteurs en quatre jours, parmi lesquels des hommes d'affaires, des investisseurs, des producteurs, des entrepreneurs et des représentants d'institutions nationales et internationales.