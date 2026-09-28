Tunisie: Tourisme - Le pays renforce sa présence sur le marché chinois au salon COITM de Pékin

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) participe au salon du tourisme inbound et outbound à Pékin (COITM), organisé du 14 au 16 octobre 2026 dans la capitale chinoise, dans le cadre du renforcement de la visibilité de la destination tunisienne sur le marché chinois et du soutien à la coopération touristique entre la Tunisie et la Chine.

Selon un communiqué publié par les organisateurs du salon, l'Office présentera lors de cet événement les ressources et produits touristiques tunisiens aux tour-opérateurs chinois, aux fournisseurs de services de voyage sur mesure ainsi qu'aux acteurs du secteur MICE (tourisme d'affaires, incentives, conférences et expositions), tout en examinant les opportunités de coopération et de partenariat avec les professionnels du secteur en Chine.

L'Office fournira également des informations sur les formalités d'entrée en Tunisie, les services touristiques locaux ainsi que les facilités de soutien et de coopération disponibles, ce qui contribuera à développer des produits touristiques adaptés au marché chinois et à stimuler les flux d'échanges touristiques bilatéraux.

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La politique d'exemption de visa pour les touristes chinois constitue l'un des principaux facteurs soutenant les échanges touristiques entre les deux pays. Entrée en vigueur en septembre 2023, cette mesure permet aux détenteurs de passeports ordinaires chinois d'entrer en Tunisie sans visa et d'y séjourner jusqu'à 90 jours, selon les conditions en vigueur.

D'après les données des organisateurs, la Tunisie a accueilli environ 28 000 touristes chinois en 2025, soit une hausse de 19,3 % par rapport à 2024. Le nombre de visiteurs chinois a, par ailleurs, enregistré une croissance de 12 % au cours du premier trimestre 2026. De même, les arrivées de touristes chinois en Tunisie ont progressé d'environ 20 % durant les vacances du Nouvel An chinois 2026 par rapport à la même période de l'année précédente.

La Tunisie accorde une attention particulière au marché chinois à travers l'organisation d'activités promotionnelles, l'accueil de médias, d'influenceurs et de professionnels du tourisme chinois, ainsi que par l'amélioration des services dédiés à cette clientèle et le développement de compétences en matière de guidage touristique en langue chinoise.

Dans ce contexte, l'Université de Sousse oeuvre à la création d'un nouvel Institut Confucius, qui dispensera une formation spécialisée en langue chinoise appliquée au secteur touristique et contribuera à former des talents dans les services liés au tourisme et à la culture.

Le salon COITM constitue une plateforme professionnelle rassemblant des représentants de destinations touristiques du monde entier avec des tour-opérateurs et acheteurs de voyages en Chine. L'édition 2026 devrait réunir des représentants de plus de 30 destinations touristiques, près de 200 exposants ainsi que quelque 3 000 professionnels, visiteurs et acheteurs chinois et internationaux.

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