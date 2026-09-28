Tunisie: Pour éviter les coupures d'électricité de l'été dernier - L'OIT dévoile sa feuille de route pour l'été 2027

L'Ordre des Ingénieurs Tunisiens vient d'élaborer une feuille de route énergétique destinée à renforcer la sécurité énergétique du pays et à prévenir la récurrence des crises survenues à l'été 2026, selon les déclarations du Président de l'OIT, Mohsen Gharssi.

Dans une publication partagée sur la page officielle de l'institution, le responsable a souligné que cette étude fait suite aux tensions estivales de 2026, perçues comme un signal d'alarme impératif. Il a affirmé que l'Ordre a choisi de dépasser le stade du simple diagnostic et des déclarations d'intention en mobilisant un panel d'experts et de compétences techniques pour concevoir des solutions concrètes.

Ce plan d'action préconise plusieurs axes stratégiques, notamment la restauration des capacités de production existantes par le biais d'opérations de maintenance, la sécurisation des périodes de pic de consommation et l'accélération de l'autoconsommation photovoltaïque. Il met également l'accent sur la maîtrise de la demande, la protection des infrastructures vitales ainsi que la modernisation des réseaux et des systèmes de stockage.

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Insistant sur l'urgence d'anticiper l'été 2027, le Président de l'OIT a rappelé que les marges de manoeuvre temporelles pour engager les investissements et les travaux de maintenance sont restreintes, excluant toute tolérance pour de nouvelles perturbations. Tout en précisant que l'Ordre ne se substitue ni à l'État, ni au gouvernement, ni à la STEG, il a réitéré la disposition des ingénieurs à mettre leur expertise au service des autorités pour surmonter les défis du secteur.

L'objectif primordial de cette initiative réside dans le passage de la phase conceptuelle à la concrétisation opérationnelle, la valeur de ce document se mesurant à l'aune de sa mise en oeuvre sur le terrain. Tout en saluant l'engagement des ingénieurs et experts contributeurs, Mohsen Gharsalli a rappelé que la mission de l'ingénieur englobe la conception et l'application des solutions.

Enfin, l'Ordre a réaffirmé sa disponibilité à approfondir le dialogue autour de cette stratégie et à participer activement à son suivi, soulignant que l'indépendance énergétique constitue désormais un pôle indissociable de la souveraineté économique, de la stabilité sociale et de la préservation des droits des générations futures.